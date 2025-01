La Carrarese vuole lasciarsi i derby alle spalle. Ma con la Juve Stabia serve una prova super

Dopo due sconfitte consecutive, nei derby, la priorità per la Carrarese è quella di reagire e tornare a muovere la classifica in modo da cercare di raggiungere prima possibile la quota salvezza fissata orientativamente sui 45 punti. Il calendario in questo avvio di girone di ritorno continua a non dare una mano agli azzurri che, dopo aver affrontato la seconda e la terza forza del campionato, si ritrovano impegnati in casa di una Juve Stabia sorprendentemente al quinto posto della graduatoria. La squadra allenata dal toscano Guido Pagliuca, oggi assente in panchina per squalifica, è da ritenersi la grande rivelazione di questo torneo di serie B, anche se pure le altre matricole della categoria (Cesena 29 punti, Carrarese e Mantova 27) stanno facendo un’ottima figura.

I marmiferi arrivano a Castellammare di Stabia con la pesante assenza di Marco Bleve, portiere di grande carisma e affidabilità che alla bravura tra i pali unisce la non comune capacità di un ottimo gioco coi piedi. I tempi di recupero necessari per rivedere in campo l’estremo difensore leccese sono ancora indefiniti e variano fra uno e due mesi Chiorra avrà il difficile compito di non farne sentire la mancanza. In compenso la Carrarese potrà tornare a schierare la propria difesa tipo visto che Coppolaro è abile ed arruolabile e riprenderà il suo posto a fianco di Illanes ed Imperiale con Oliana relegato in panchina. Il tecnico Calabro, anche in considerazione dell’ultimo match, potrebbe optare per un centrocampo più folto affrontando le vespe con lo stesso 3-5-2 adottato all’andata. In questo caso la linea mediana sarebbe formata da Zuelli, Schiavi e Giovane. Sulla fascia destra il posto appare ad appannaggio di Zanon mentre a sinistra a Cicconi, che in settimana ha dovuto smaltire una botta presa con lo Spezia, potrebbe essere preferito Belloni o anche Bouah. Davanti il tecnico salentino potrebbe rimescolare le carte visto che nelle ultime uscite non ha avuto delle belle risposte dai suoi attaccanti. Cerri, dunque, potrebbe riavere una chance da titolare al posto di Finotto. Come seconda punta Shpendi è in vantaggio su Cherubini.

A Castellammare di Stabia saranno presenti poco più di un centinaio di tifosi carrarini che non si sono fatti spaventare da una trasferta impegnativa, caratterizzata da oltre 600 chilometri di distanza, pur di stare vicini alla propria squadra in uno dei momenti più delicati della stagione.

Gianluca Bondielli