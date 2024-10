La Casa Culturale è inarrestabile. Castelnuovo e Limitese crescono

Non conosce ostacoli la corsa della Casa Culturale, che fa suo anche il big-match con la Ferruzza e resta a punteggio pieno in vetta al girone A di Serie A1. Posani e Quaglierini firmano il 2-1 dell’ultima giornata del campionato Uisp Empoli Valdelsa sui bianconeri fucecchiesi, a cui non è bastato il gol di Vanni. Nello stesso girone le vere sorprese di questo avvio di stagione sono però Castelnuovo e Limitese, appaiate al secondo posto con il Gavena e la stessa Ferruzza. I valdelsani hanno impattato 1-1 col Sovigliana (Gjonikaj e Ulivieri i marcatori) mentre il team di mister Pucciarelli ha espugnato 3-2 San Gimignano con la doppietta di Larini e il centro di Cecchi. Nell’altro raggruppamento della massima categoria, invece, Computer Gross e Vitolini proseguono a braccetto al comando dopo aver battuto rispettivamente 3-0 il Casotti (a segno Chesi e Florez Tapia più un’autorete) e 5-2 lo Staggia (doppiette di Sabatini e Rossi e rete di Rovai). Si mantiene in scia il Rosselli, capace di espugnare Poggibonsi con Farruku e Bisconti.

Scendiamo in A2, dove il Massarella esce indenne dal campo dello Sciano e mantiene la vetta solitaria del girone C, dove spicca la terza vittoria di fila del Vinci: Giraldi e Ancillotti firmano il 2-1 ai danni del Monterappoli. Nell’altro gruppo l’Unione Valdelsa regola il Piaggione Villanova con un gol di Pietro Barnini, al rientro dopo un infortunio al ginocchio, e vola in vetta da sola a punteggio pieno (ha già riposato). Serie A1, girone A: Stabbia-Scalese 2-2; Ferruzza-Casa Culturale 1-2; Sovigliana-Castelnuovo 1-1; San Gimignano-Limitese 2-3; Strettoio Pub-4 Mori 1-2; Certaldo-Real Isola 2-2. Classifica: Casa Culturale 15; Castelnuovo, Ferruzza, Limite e Gavena 8; Real Isola 6; 4 Mori 5; Scalese 4; Sovigliana, Stabbia e Strettoio Pub 3; San Gimignano e Certaldo 2. Girone B: Boccaccio-La Serra 3-4; Usap-Rosselli 0-2; Fibbiana-Le Cerbaie 1-1; Vitolini-Staggia 5-3; Valdorme-Martignana 1-1; Casotti-Computer Gross 0-3. Classifica: Computer Gross e Vitolini 13; Rosselli 12; La Serra e Fibbiana 9; Valdorme 8; Le Cerbaie e Usap 5; Martignana 4; Staggia 3; Boccaccio 2; Casotti 0. Serie A2, girone C: Vinci-Monterappoli 2-1; Sciano-Massarella 0-0; Brusciana-Pitti Shoes 1-1; Molinese-Montespertoli 1-1; YBPD United-Mastromarco 1-2; Atletico Team-Ortimino 1-3. Classifica: Massarella 13; Molinese 11; Ortimino e Montespertoli 10; Vinci 9; Pitti Shoes 8; Sciano 7; Mastromarco e Monterappoli 4; Spicchiese 3; Brusciana 2; Atletico Team 1; YBPD United 0. Girone D: Unione Valdelsa-Piaggione Villanova 1-0; San Pancrazio-Gs Vico 1-0; San Quirico-San Casciano 5-1; Virtus Tavarnelle-Malmantile United 0-2; Borgano-Corniola 3-3; Catenese-Arci Cerreto Guidi 1-3. Classifica: Unione Valdelsa 12; Malmantile United e Virtus Tavarnelle 10; San Quirico 9; Gs Vico, Botteghe e San Pancrazio 7; Arci Cerreto Guidi, Corniola e Piaggione Villanova 6; Borgano 2; Catenese 1; San Casciano 0.

Simone Cioni