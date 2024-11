La Casa Culturale è inarrestabile. E la Scalese si prende la scena

In un weekend dove il girone B ha osservato un turno di riposo, essendo composto da meno squadre e quindi con meno giornate, la vetrina della Serie A1 se la prende la Scalese. I gialloblù conquistano infatti la prima vittoria stagionale nello scontro diretto di Gavena, agganciandosi così alla zona play-off. Dopo il vantaggio di Di Stefano prima dell’intervallo il Gavena pareggia con il rigore trasformato da Vaglini, ma nella ripresa nonostante l’uomo in meno la Scalese ha la meglio grazie a Mancini. Nello stesso girone continua imperterrita la corsa a punteggio pieno della Casa Culturale, Regini stende anche lo Stabbia, mentre Pagni permette alla Ferruzza di far suo lo scontro diretto di Montelupo contro la Limitese. Primo acuto pure per lo Strettoio Pub, che con Cioni e un autogol espugnano il campo dei ‘cugini’ del Fiano Certaldo.

Scendendo in A2 le imprese di giornata sono quelle di Monterappoli e Ybpd United, che nel girone C superano rispettivamente 4-1 il Montespertoli (a segno Faraoni, Gabriele, Pellegri e Celanj) e 1-0 il Brusciana (decisivo Greco che si procura e trasforma un rigore nel finale). Nell’altro raggruppamento prosegue la fuga dell’Unione Valdelsa (una punizione di Pucci e un tiro da fuori di Landi regolano il Gs Vico a domicilio), ma il Malmantile United resta in scia dopo l’1-0 al Borgano (decisiva un’autorete). Di seguito, comunque, ecco il quadro completo dei risultati e le classifiche aggiornate.

Serie A1, girone A: Castelnuovo-San Gimignano 1-1; Stabbia-Casa Culturale 0-1; Gavena-Scalese 1-2; 4 Mori-Sovigliana 0-0; Fiano Certaldo-Strettoio Pub 0-2; Limitese-Ferruzza 0-1. Riposava: Real Isola. Classifica: Casa Culturale 18; Ferruzza 11; Castelnuovo 9; Limitese e Gavena 8; Scalese 7, 4 Mori, Strettoio Pub e Real Isola 6; Sovigliana 4; San Gimignano e Stabbia 3; Fiano Certaldo 2.

Serie A2, Girone C: Monterappoli-Montespertoli 4-1; Massarella-Atletico Team 1-0; Ybpd United-Brusciana 1-0; Spicchiese-Ortimino 3-3; Vinci-Mastromarco 2-1; Pitti Shoes-Sciano 0-2. Riposava: Molinese. Classifica: Massarella 16; Vinci 12; Molinese e Ortimino 11; Sciano e Montespertoli 10; Pitti Shoes 8; Monterappoli 7; Mastromarco e Spicchiese 4; Ybpd United 3; Brusciana 2; Atletico Team 2.

Girone D: San Pancrazio-Virtus Tavarnelle 2-2; Arci Cerreto Guidi-Arci San Casciano 3-0; Gs Vico-Unione Valdelsa 0-2; Le Botteghe-Catenese 3-1; Borgano-Malmantile United 0-1; Piaggione Villanova-San Quirico 1-0. Riposava: Corniola. Classifica: Unione Valdelsa 15; Malmantile United 13; Virtus Tavarnelle 11; Le Botteghe 10; Arci Cerreto Guidi, San Quirico e Piaggione Villanova 9; San Pancrazio 8; Gs Vico 7; Corniola 6; Borgano 2; Catenese 1; Arci San Casciano 0.

Simone Cioni