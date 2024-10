La Casa Culturale ora tenta la fuga. Frena la Ferruzza, Batistoni show

Una rete di Posani a metà primo tempo è stata sufficiente alla Casa Culturale per espugnare il campo della Scalese e allungare così da sola in vetta al girone A di Serie A1. La Ferruzza frena infatti 1-1 a Montaione contro lo Strettoio Pub (un siluro di Umberto Botrini da fuori area risponde al vantaggio locale firmato da Cioni con un ‘cucchiaio’ dal dischetto). I sanminiatesi restano così l’unica squadra a punteggio pieno della massima categoria insieme alla Computer Gross capolista dell’altro raggruppamento.

Gli empolesi hanno infatti piegato 2-1 a domicilio Le Cerbaie grazie alla doppietta di Batistoni e conservano due punti di vantaggio sul Vitolini, vincitore 2-0 a San Romano contro il Casotti con doppietta di Cerboni. La vera sorpresa di questo primo scorcio di stagione è però La Serra, terza a quota 6 dopo aver portato via l’intera posta in palio da Poggibonsi con Gennusa. Nel girone C di A2 Molinese e Ortimino frenano con Spicchiese e Brusciana e il Massarella resta da solo al comando dopo il 2-0 al Mastromarco firmato da Simonetti su rigore e Baronti. Nel D, invece, è la Virtus Tavarnelle a tentare la prima fuga regolando 2-0 in casa il Piaggione Villanova con i gol di Santagti e Bartarelli, ma nel terzetto delle inseguitrici occhio all’Unione Valdelsa che ha già riposato ed è quindi a punteggio pieno dopo il secondo 3-0 di fila. Ecco tutti i risultati.

Serie A1, girone A: Strettoio Pub-Ferruzza 1-1; Real Isola-4 Mori 1-1; Scalese-Casa Culturale 0-1; Castelnuovo-Fiano Certaldo 4-3; San Gimignano-Stabbia 2-2; Sovigliana-Gavena 1-1. Riposava: Limitese. Classifica: Casa Culturale 9; Ferruzza 7; Gavena 5; Castelnuovo e Real Isola 4; 4 Mori, Limitese, Sovigliana, San Gimignano, Stabbia, Strettoio Pub e Scalese 2; Fiano Certaldo 1.

Girone B: Usap-La Serra 0-1; Casotti-Vitolini 0-2; Staggia-Boccaccio 2-1; Rosselli-Martignana 2-1; Le Cerbaie-Computer Gross 1-2; Fibbiana-Valdorme 1-1. Classifica: Computer Gross 9; Vitolini 7; La Serra e Rosselli 6; Fibbiana 5; Le Cerbaie, Valdorme e Usap 4; Staggia 3; Boccaccio 2; Casotti e Martignana 0.

Serie A2, girone C: Brusciana-Ortimino 2-2; Monterappoli-YBPD United 3-1; Molinese-Spicchiese 0-0; Massarella-Mastromarco 2-0; Vinci-Pitti Shoes 2-1; Montespertoli-Atletico Team 6-1. Riposava: Sciano. Classifica: Massarella 9; Molinese e Ortimino 7; Montespertoli e Pitti Shoes 6; Monterappoli 4; Sciano, Spicchiese e Vinci 3; Atletico Team e Brusciana 1; Mastromarco e YBPD United 0.

Girone D: Unione Valdelsa-Catenese 3-0; Virtus Tavarnelle-Piaggione Villanova 2-0; Le Botteghe-Corniola 1-0; San Pancrazio-Arci San Casciano 2-0; Malmantile United-Gs Vico 1-0; Borgano-Arci Cerreto Guidi 1-1. Riposava: San Quirico. Classifica: Virtus Tavarnelle 9; Gs Vico, Malmantile United e Unione Valdelsa 6; Corniola, Le Botteghe e San Pancrazio 4; Arci Cerreto Guidi, San Quirico e Piaggione Villanova 3; Borgano e Catenese 1.

Simone Cioni