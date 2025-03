La Casolese vince il derby con San Gimignano. Torrenieri non riesce ad agganciare l’Acquaviva

Conti chiusi nella parte alta del Girone C: alla Casolese non basta il successo nel derby contro il San Gimignano per tenere aperti i giochi per la vittoria del campionato, che va con due giornate di anticipo all’Orbetello. I biancorossi, ormai da tempo sicuri del secondo posto, superano 3-2 i neroverdi grazie alle reti di Bruno, Bonfitto e Cicatiello, ma non è sufficiente per continuare l’inseguimento alla capolista: l’Orbetello, infatti, supera in casa 1-0 un Lornano Badesse sempre più in difficoltà e si guadagna la possibilità di festeggiare il successo con 180 minuti di anticipo. Un boccone appena amaro per la Casolese, che si consola però con la certezza di avere vinto i play off prima ancora di disputarli: con 15 punti di vantaggio sulla terza – il Monterotondo, protagonista di una vittoria per 2-0 sul campo di un Gracciano ormai rassegnato a dover disputare gli spareggi per non retrocedere – anche se dovessero perdere entrambe le sfide rimaste da disputare i biancorossi, grazie alla regola della forbice, accederebbero comunque direttamente alla fase nazionale.

Una sentenza che esclude, tra le altre, il San Miniato, battuto 2-1 in trasferta dall’Argentario, nonostante l’undicesima rete stagionale dell’esperto attaccante Pecchi. Decisamente più movimentata la situazione in coda, con il Badesse tre punti sopra i play out e affiancato da Radicondoli – vittorioso 2-1 in casa contro l’ormai spacciato Sant’Andrea – e Pianella – che incassa un pesante 0-3 dal Pomarance.

Più incerta la situazione nel Girone F, dove il Torrenieri, nonostante un poco soddisfacente 0-0 contro il Ponte d’Arbia, resta ancora a tre punti di distanza dalla capolista Acquaviva e conserva la possibilità di raggiungerla. Possibilità che, in teoria, conserva anche l’Atletico Piancastagnaio, che supera il Montalcino con un netto 4-1 (reti di Benedetti, Santelli, Stolzi e Caccamo, per gli ospiti il gol della bandiera è di Acatullo) e resta in terza posizione, a quattro punti dalla vetta, mentre i biancoverdi finiscono sostanzialmente fuori dalla lotta per i play off, anche se la sfida contro il Bibbiena, attualmente quinto e avversario da affrontare all’ultima giornata, lascia aperta qualche speranza. Esce invece malamente dalla corsa ai play off il San Quirico, travolto in casa con un netto 3-0 dall’Arezzo, che conferma la crisi dei giallorossi, che da essersi trovati ai limiti della prima posizione sono ora un solo punto sopra la zona play out. Poco più tranquilla può stare l’Amiata: la squadra di Abbadia San Salvatore fallisce l’impresa corsara in casa dello Spoiano, che vince 1-0 e lascia gli amaranto a tre punti dagli spareggi.

Marco Brunelli