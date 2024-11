La Castiglionese si ferma dopo sei partite. Anticipo amaro per i viola. Fani ko con il Mazzola

MAZZOLA

1

CASTIGLIONESE

0

MAZZOLA: Fontanelli, Gucci, Vecchiarelli (94’ Boumarouane), Campatelli, Iacoponi, Bonechi, Zanaj, Camilli (74’ Taflaj), Geraci (88’ Iasparrone), Bouhamed, Borri (70’ Becucci).

All. Ghizzani.

CASTIGLIONESE: Balli, Viciani, Cavallini (60’ Priorelli), Gori, Menchetti, Menci, Berneschi (79’ Parisi), Monteiro Ribeiro (79’ Falomi), Doka, Minocci, Buzzi (60’ Bezziccheri).

All. Fani.

Arbitro: Giannini di Pontedera.

Rete: 45’ Gucci.

COLLE VAL D’ELSA - La Castiglionese esce sconfitta da Colle Val d’Elsa sede dell’anticipo contro il Mazzola. Il match erano iniziato con i padroni di casa in avanti al 13’: dalla bandierina Geraci colpisce a centro area, Balli si lascia sfuggire la palla rimediando un attimo prima che la stessa varchi la linea di porta. Sessanta secondi dopo ancora senesi, l’estremo difensore viola respinge in affanno le conclusioni di Bouhamed e Geraci. La Castiglionese si vede per la prima volta al 21’, Doka parte in contropiede ma pecca di egoismo calciando in porta, Fontanelli si allunga e devia. Nel finale di tempo arriva il gol partita: punizione dalla trequarti, Camilli pesca Gucci che incorna di testa e infila la palla sotto la traversa per l’1-0. Nella ripresa ci prova Borri, il suo tiro viene rimpallato da Menchetti. Al dopo l’ora di gioco occasione per il raddoppio del Mazzola: Borri si smarca sulla corsia di sinistra, si presenta a tu per tu con Balli ma il suo diagonale si infrange sulla traversa. Gli aretini provano a reagire al 66’: Menci spara un violento tiro-cross all’interno dell’area di rigore senza trovare compagni pronti alla deviazione. Negli ultimi minuti ancora occasione per il Mazzola da una ripartenza, Zanaj serve Geraci che si lascia ipnotizzare da Balli nel confronto uno contro uno. La Castiglionese si riversa in area avversaria negli ultimi minuti, Parisi riceve palla da Falomi sparando alto. Il lungo recupero non porta al pareggio, vince il Mazzola.