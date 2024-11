La Castiglionese sogna. Fani ora cerca l’allungo

Quando il pari sembrava un risultato scritto, che avrebbe prodotto comunque un punto utile per restare saldamente al primo posto nel girone B di Eccellenza, ecco la rete di Monteiro che ha permesso alla Castiglionese di tornare dallo scontro diretto sul campo della Colligiana con un prezioso bottino di tre punti. La truppa di Roberto Fani si conferma ancora una volta in splendida forma, ma soprattutto una squadra attrezzata e ben organizzata, di quelle che a questo punto del torneo possono ambire qualcosa di più di un piazzamento nei playoff. Seconda vittoria di fila per 1-0, tanto per confermare la tenuta difensiva della formazione della Valdichiana, andando a cancellare per non dire archiviare il passo falso contro il Mazzola Valdarbia sotto la voce incidente di percorso. Già perchè dopo il passo falso contro i senesi i successi contro Antella e Colligiana sono valsi il primato solitario proprio nella domenica in cui il tecnico Roberto Fani festeggiava il proprio compleanno. Tre punti sono un regalo niente male confezionato da Menchetti e compagni per volare in alto, approfittando di un momento in cui la prima inseguitrice rallenta. L’Affrico in casa del Signa era passato subito in vantaggio che ha poi subito il gol del pareggio che ha permesso ai viola di allungare a più tre sul secondo posto e a cinque dal terzo posto in classifica dove staziona adesso lo Scandicci. Tra l’altro lo Scandicci sarà proprio il prossimo avversario dei viola che ormai da alcune settimane si sono trasferiti ad Arezzo, ospiti della struttura dell’Olmoponte visti i lavori di ammodernamento che interessano lo stadio Faralli, pronto per l’inizio dell’anno nuovo con la sua nuova veste: un manto erboso ibrido, misto tra erba sintetica e naturale.

Un regalo (questa volta) per la società da parte dell’amministrazione comunale, continuando a sognare in grande ma al tempo stesso con i piedi ben piantati per terra per creare illusi ma solide realtà. Tornando alla prossima sfida di campionato sarà non solo il duello tra la prima della classe e la terza ma anche la sfida nella sfida. Da un lato una tra le difese meno perforata del campionato, quella della Castiglionese con 9 gol al passivo (21 all’attivo) guidata da capitan Menchetti, contro la vena realizzativa di Del Pela dello Scandicci, capocannoniere del girone con 9 gol all’attivo in una formazione che ha segnato fino ad oggi 15 reti e ne ha incassate solo 7. Ecco gli ingredienti di una sfida di alta classifica con la Castiglionese che non vuole smettere di sognare.