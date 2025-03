La Cdr torna a volare. Che poker contro il Baiso

cdr mutina

CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio (88’ Sejdiraj), Ligabue (77’ Ognibene), Gualdi, Muratori, Ricaldone, Gollini, Caselli, Teggi (71’ Corbelli), Hoxha (85’ Turci), Panzanato (71’ Cavani). A disp. N. Tagliavini, Guerrero, A. Tagliavini, Veneri. All. Paganelli.

BAISO: Caccialupi, Bonini, Pedroni, Gazzotti, Valmori (87’ Galli), Banzi, Benassi, Cristiani, Casini (49’ Ovi), Viviroli (86’ Caputo), Barozzi. A disp. Codeluppi, Silvestri, Galli, Sabati, Zanetti, Bonicelli. All. Santi.

Arbitro: Antoni di Reggio

Reti: 29’ Hoxha, 48’ (rig.) Cristiani, 57’ Gualdi, 58’ Teggi, 70’ Hoxha

Note: nessun ammonito

La Cdr Mutina riparte col turbo dopo 2 sconfitte rifilando 4 reti al Baiso e ora la squadra Paganelli può cominciare a prendere la calcolatrice per capire quando arriverà la festa per l’Eccellenza. Il Campagnola vittorioso a Colombaro è a -10 a 5 gare dalla fine e al massimo, vincendole tutte, potrà arrivare a quota 72 punti. Per gli orange a 67 punti, dunque, quota 73 è quella della matematica, per raggiungere la quale bastano 2 successi nelle prossime due gare a San Felice e in casa con lo United Carpi. Ma la promozione potrebbe arrivare già domenica se il successo sul San Felice fosse abbinato al ko del Campagnola in casa col Montombraro e alla mancata vittoria della Sanmichelese (terza a -11) a Castelnuovo. Aldilà dei conti era importante riprendere la marcia e la Cdr dopo un buon avvio l’ha sbloccata al 29’ con Hoxha che entra in area e segna con un tiro all’ incrocio. Nella ripresa arriva però il pari del Baiso con un rigore per un mani in area trasformato da Cristiani. Al 57’ vantaggio di Gualdi che conclude in rete dopo una bella azione calciando in diagonale sotto la traversa. Immediato il tris al 58’ con Teggi dopo aver superato il suo marcatore con un sombrero. Al 65’ Panzanato riceve un cross basso e in scivolata colpisce il palo. Al 69’ Barozzi sfiora in giurata il 2-3, ma sul ribaltamento Hoxha firma la doppietta e chiude i giochi con una splendida parabola sul secondo palo a giro.