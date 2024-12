La Cdr va, piegata La Pieve. Otto punti sulle seconde

cdr mutina

3

la pieve

1

CDR MUTINA: Chiossi, Vignocchi, Ligabue, Gualdi, Ognibene, Ricaldone, Turci F., Caselli, Corbelli, Veneri (85’ Tagliavini A.), Panzanato (78’ Gozzi). A disp. Tagliavini N., Lazzaretti, Sejdiraj, Andreoli, Guerrero, Barbieri, Turci M. All. Paganelli.

LA PIEVE N.: Calzati, Tudini, Passerini (60’ Diallo), Zanoli, Pederzani, Casarano, Esposito (89’ Monaco), Boriani (78’ Erihioui), Carpeggiani, Margotta (89’ Guerzoni), Gilli. A disp. Ortesi, Pepe, Parrini, Gobbi, Bevini. All. Barbi.

Arbitro: Cavallari di Finale

Reti: 10’ Panzanato, 13’ Veneri, 17’ Gilli, 58’ Caselli

Note: ammoniti Carpeggiani

Riparte di slancio la corsa della capolista Cdr Mutina, che dopo 3 pit stop (2 pari e un ko) coglie un prezioso successo su La Pieve Nonantola (che veniva da 5 risultati utili) e grazie al pari del Castellarano aumenta di un punto, da +7 a +8 il margine sul secondo posto, ora occupato da Ganaceto (da cui arriverà oggi Cavani) e Sanmichelese. L’avvio è tutto "orange" con Panzanato che si rende pericoloso dopo 3’, poi ci prova Turci al 6’ con un tiro da fuori area impreciso. Così la grande pressione viene premiata al 10’, quando Panzanato calcia al volo dall’area piccola battendo Calzati. Il raddoppio è immediato e arriva dopo appena 3’, merito di Veneri che da fuori pesca il sette. La Cdr non è paga e spinge per il tris, costruendo le occasioni di Corbelli e Ricaldone di testa (attento Calzati) ma è La Pieve ad accorciare al 17’, quando Gilli si libera in area e fulmina Chiossi per la rete numero 11 della sua stagione.

Nella ripresa Barbi si gioca anche Diallo (l’altro nuovo arrivato Cataldo, ex Colombaro, sarà invece disponibile da oggi) a caccia del pari ma è la Cdr che sfiora il tris prima con la punizione out di Turci al 50’ poi col tiro dello stesso Turci. E al 58’ Vignocchi pesca in area Caselli che di testa che fa 3-1. La chance per riaprire la gara capita sul piede di Gilli che dal dischetto però su fa parare il rigore del 2-3 da Chiossi e così la Cdr nel finale amministra il prezioso vantaggio.