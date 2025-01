La Cdr vola con Panzanato. Il +12 in classifica è intatto

cdr mutina

CDR MUTINA: Chiossi, Vacondio, Vignocchi (76’ Ligabue), Gollini (62’ Gualdi), Muratori, Ricaldone, Turci, Caselli, Corbelli, Cavani (50’ Teggi), Panzanato. A disp. Schena, Lazzaretti, Sejdiraj, Andreoli, Tagliavini, Veneri. All. Paganelli.

SANMICHELESE: Schiuma, Tardini (80’ Gorzanelli), Ferrari (66’ Solla), Baisi, Doku (75’ Peddis), Costa, Alicchi, Spezzani, Notari, Manzini, Frimpong. A disp. Paganelli, Casini, Farina, Palladino, Togli, Rafrafi. All. Azzurro.

Arbitro: Nadini di Modena

Reti: 20’ (rig.), Panzanato, 37’ Notari, 65’ Panzanato

Note: ammoniti Alicchi, Corbelli, Gollini, Vignocchi, Manzini, Tardini, Ligabue

La Cdr Mutina piega anche la Sanmichelese con una doppietta di Panzanato e con la sesta vittoria di fila resta in vetta a +12. In avvio al 5’ Schiuma salva il colpo di testa di Ricaldone, ripetendosi al 7’ sul tiro da fuori di Panzanato, ma al 20’ il bomber subisce fallo da rigore e la sblocca segnando dal dischetto. Al 21’ Costa di testa colpisce la traversa. Al 27’ Vacondio serve Cavani che da fuori sfiora il palo. Al 37’ pari della Sanmichelese con l’ex Notari in spaccata. Al 65’ ancora Panzanato servito da Teggi trova il vantaggio.

Nel finale al 93’ Chiossi dice di no a Frimpong e al 95’ viene annullato il 2-2 di Notari per offside, un gol che avrebbe potuto cambiare le sorti della gara.