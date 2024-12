La Centese sbanca il ’Bellini’. Troppe assenze per la Portuense

portuense

0

centese

2

PORTUENSE: Mertens, Gaiani, Mariani Batista, Masiero, Taroni, Rossi (2’st Sassoli), Mirontsev (32’st Sovrani), Formigoni, Renzi (34’st Biasin), Braghiroli, Fantoni (23’st Baglietti). A disp: Cova, Masu, Cocchi, Zappaterra, Izzo. All. Mariani.

CENTESE: Alberghini, Garetto, Cioni, Kourouma, Quaquarelli, Aiello (18’st Grimandi), Sassu, Bonvicini, Pirreca, Costantini, Bonacorsi (13’st Rossi). A disp: Grandi, D’Aniello, Parola, Rimondi, Perelli, Zanella. All. Di Ruocco.

Arbitro: Emilio Buccirossi di Ravenna.

Marcatori: 5’st (aut.) Masiero, 34’st Grimandi.

Note: ammonito Masiero.

E’ la Centese a scartare il pacco natalizio nel derby di fine stagione al "Bellini", un confronto di grande tradizione con poco spettacolo.

La Portuense è scesa in campo rimaneggiata, senza il portiere titolare Cattozzo e il difensore centrale Alberi, in più senza Faccani, ceduto al Massa Lombarda.

Mariani ha coperto le falle facendo ricorso al settore giovanile, lanciando Mertens (17 anni e 15 anni Cova, il secondo portiere) e perdendo Rossi a partita in corso.

La Centese invece si è giovata del rientro di Kourouma e Garetto, oltre al debutto del nuovo acquisto Grimandi.

Fin dall’inizio è la squadra ospite ad avere il pallino del gioco, mentre i rossoneri si difendono con ordine, pronti ad agire di rimessa. L’unica azione pericolosa è della Centese, un tiro di punizione di Costantini da 25 metri che lambisce il palo. Cambiano gli equilibri al 5’ della ripresa: dal fondo Aiello mette un cross sul primo palo, Masiero svirgola, la palla s’impenna e supera Mertens.

La reazione a questo punto fa uscire la Portuense dal bunker, che si fa vedere dalle parti di Alberghini al 13’: su azione di calcio d’angolo Fantoni arpiona in area, si gira in un fazzoletto e trova l’angolo alla destra del portiere, che vola e si rifugia in angolo.

Subito dopo altra opportunità per i rossoneri. Al 14’ cross di Formigoni dalla trequarti, svetta Masiero, colpo di testa indirizzato all’angolo lontano, Cioni salva sulla linea. Al 26’ sotto la luce dei fari Costantini dalla trequarti serve un pallone invitante in area, sbuca nel traffico Garetto, pallone che esce di un palmo.

Al 34’ frittata difensiva: il nuovo acquisto Grimandi da posizione defilata lascia partire un tiro forte e teso sul primo palo, Mertens liscia la presa e pallone che finisce in rete.

Al 42’ su un lungo lancio dalle retrovie il nuovo entrato Baglietti in scivolata anticipa tutti, fuori davvero di poco.

Franco Vanini