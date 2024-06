La Certaldese Giovani fa il pieno di soddisfazioni. Premio a Coverciano per mister Burgassi

Proseguono le soddisfazioni in casa Certaldese Giovani. Dopo la vittoria del campionato provinciale Giovanissimi, dopo una strepitosa rimonta, ecco un riconoscimento speciale per il tecnico del gruppo Under 15 che ha riportato il club viola nei regionali. Joele Burgassi è infatti stato premiato come miglior allenatore della categoria Giovanissimi Firenze, durante la serata al centro tecnico di Coverciano in occasione del 12esimo premio istituito dall’Aiac sezione Firenze. "Voglio fare le mie congratulazioni a Joele perché siamo orgogliosi del suo impegno e dei risultati ottenuti con i ragazzi del 2009 quest’anno, ma anche in qualità di responsabile della scuola calcio negli ultimi anni – ha commentato Renzo Viani, presidente della Certaldese Giovani –. Questo premio è una testimonianza del suo lavoro e della dedizione verso i nostri giovani calciatori". Per festeggiare il traguardo a fine stagioneil club viola ha organizzato un’amichevole con l’U15 del Montespertoli allenata da Stefano Biotti, ultimo allenatore prima di Burgassi a vincere un campionato a Certaldo.