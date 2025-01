La Cittadella vede rosso. Boccaccini espulso per errore

piacenza

4

cittadella

1

PIACENZA (3-5-2): Greco; Zucchini, Somma (35’ st Del Dotto), Mannucci; Napoletano (37’ st Casazza), Iob (4’ st Castelli), Tentoni, Santarpia, Ruiz (42’ st Velardi); D’Agostino, Recino (35’ st Sambou). A disp. Di Giorgio, Del Miglio, Mantegazza, DalCerri. All. Rossini.

CITTADELLA (3-5-2): Piga; Boccaccini, Mora, Serra; Carretti, Marchetti (15’ st Tesa), Mandelli (35’ st Teresi), Bertani (8’ st Osuji), Sardella (4’ st Martey); Sala, Formato (15’ st Guidone. A disp. Rosa, Manzotti, Andreotti, Fort. All. Gori. Arbitro: Vazzano di Catania

Reti: 2’ Mandelli, 12’st Napoletano, 15’st D’Agostino, 23’st Ruiz, 30’st Recino

Note: espulsi al 45’ Boccaccini, al 15’st mister Gori. Ammoniti: Serra

Difficile raccontare la pesante sconfitta della Cittadella a Piacenza usando la logica. Avanti 1-0 a fine primo tempo, la squadra di Gori è stata vittima di un errore clamoroso da parte dell’arbitro Vazzano di Catania che al 45’ ha espulso Boccaccini per uno scambio di persona, quando doveva essere un giocatore del Piacenza a finire sotto la doccia e nella ripresa la squadra di Rossini, in 11 contro 10, ha segnato 4 reti. Un errore imperdonabile da parte del direttore di gara che porterà al ricorso della Cittadella, annunciato dal responsabile dell’area tecnica Alberto Biagini a fine gara. Fino a lì la squadra di Gori (senza Sabotic, con Boccaccini al debutto dietro, il ritorno di Mandelli in regia e Sala preferito a Guidone davanti) aveva meritato il vantaggio, trovato dopo 2’ da Mandelli. Il Piacenza reagisce e al 20’ è Napoletano a mandare out di testa l’1-1. Poco dopo Piga si salva con la traversa sulla conclusione di piattone da fuori area di Tentoni, il Cittadella però non rinuncia a provarci e con Formato (girata out), Sala e Carretti (bene Greco due volte) sfiora anche il 2-0. Poi il fattaccio: al 45’ dopo un fallo su Bertani si crea una mischia, arriva dalla sua porta anche Piga che viene colpito da tergo da un giocatore del Piacenza e va a terra. L’arbitro, non si sa perché, invece di punire il colpevole estrae il rosso all’esterrefatto Boccaccini, vittima di uno scambio di persona. Da poter giocare in 11 contro 10, la Cittadella resta in dieci e nella ripresa Rossini si gioca anche Castelli per cercare di sfruttare l’inattesa superiorità. Al 57’ così Recino appoggia per Napoletano che spara una saetta per il pari. Dopo 3’ bella giocata di D’Agostino al limite dell’area che in diagonale fulmina Piga. Viene espulso anche mister Gori e al 68’ in contropiede Ruiz dal limite firma il tris, che diventa poker al 75’ grazie a Recino. Ma probabilmente Piacenza-Cittadella non è finita qui.