La Civitanovese ad Ancona: "Adesso voltiamo pagina"

Una sfida che può dire tanto in casa rossoblù. Allo stadio Del Conero (inizio alle 15), l’anticipo della settima giornata Ancona-Civitanovese è una chiamata alle armi per la formazione di Sante Alfonsi, tenuta ad invertire un trend di 4 ko, un pareggio e una sola vittoria. Mettere una pietra sopra lo 0-3 accusato contro la Forsempronese è il primo passo. "Abbiamo parlato tanto in settimana – spiega Alfonsi -, perché le partite si possono perdere ma domenica scorsa è mancato il giusto atteggiamento. A L’Aquila e contro l’Atletico Ascoli ci hanno battuto le mani, stavolta no. Oggi voglio un’altra Civitanovese". Dunque, è anche e soprattutto una questione di un "giusto approccio – aggiunge - perché bisogna mettere in campo quanto fatto in settimana". Certo, non è proprio un sollievo dover realizzare tutto questo contro un avversario come l’Ancona di Gadda. I biancorossi dispongono di un attacco importante, con Martiniello e Belcastro, ma anche di una difesa rocciosa e imbeccata solo in 4 occasioni, grazie agli esperti Codromaz e Boccardi, il giovane Magnanini e il portiere 2005 Laukzemis. In mediana, ecco Gulinatti e Sare, due elementi di categoria. "Sono una grande società in un grande stadio, anche se hanno qualche piccola difficoltà", si limita a dire Alfonsi. I biancorossi hanno collezionato 9 punti e nell’ultimo turno hanno perso a Teramo (1-0). "Che abbiano vinto o perso, gli avversari hanno sempre stimoli e motivazioni". Ieri e giovedì, le sedute si sono svolte a porte chiuse. A parte, lo squalificato Spagna "abbiamo tutti a disposizione – rassicura -, poi andranno operate delle scelte perché affronteremo 3 partite in una settimana (mercoledì contro Castelfidardo, ndr)". Padovani dovrebbe partire titolare, mentre Buonavoglia resterebbe in panchina. Gli altri ballottaggi riguardano Rizzo-Franco sulla destra, Visciano-Ruggeri o Pierfederici a centrocampo. Probabili formazioni. Ancona (3-5-2): Laukzemis; Boccardi, Codromaz, Magnanini; Savor, Pecci, Gulinatti, Sare, Marino; Belcastro, Martiniello. Civitanovese (4-3-3): Petrucci; Rizzo, Diop, Passalacqua, Cosignani; Domizi, Capece, Visciano; Esposito, Padovani, Brunet.

Francesco Rossetti