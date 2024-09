La Civitanovese ai ripari: "Arriva un attaccante"

Un po’ amareggiato per la prova del suoi e per l’arbitraggio, ma subito voglioso di riscatto a partire dal mercato, dove annuncia l’arrivo di un attaccante. Questa è l’immagine di Mauro Profili, patron della Civitanovese, a margine della seconda sconfitta per i rossoblù, in un avvio di campionato caratterizzato da due ko senza segnare e con 5 gol subiti. Reduce dal 3-0 a L’Aquila, i rossoblù sono caduti in casa con un Atletico Ascoli solido e pratico (0-2, ndr): prova opaca dei rivieraschi e rete subita su colpo di testa del difensore Nonni; nella ripresa l’ingresso dell’attaccante Padovani ha riacceso le speranze, ma allo scadere è arrivato il raddoppio ospite a firma Maio. "Nel primo tempo – analizza Profili – siamo apparsi un po’ intimiditi, forse perché si trattava dell’esordio in casa. D’accordo che giocavamo contro vento, però non ci abbiamo messo il carattere della scorsa stagione. Altrettanto veritiero che avevamo pareggiato e che gli avversari non hanno fatto chissà cosa a parte due gol, ma dobbiamo migliorare in mezzo al campo. Ciò detto, mi dispiace che l’arbitraggio sia stato ancora a sfavore". Profili, che ha osservato il primo tempo dalla panchina, è stato espulso dal direttore di gara, mentre nelle ripresa l’assistente ha annullato il gol del pareggio di Padovani: il centravanti era forse in posizione di offside al momento del cross di Spagna, ma sembra che la palla abbia subito la deviazione della difesa ospite. Da qui, secondo Profili, la possibilità di validare la rete. "L’arbitro ha badato più alla panchina che al campo e la rete era più da convalidare che da annullare". Dopo due tonfi, resta l’appoggio della tifoseria che anche stavolta ha chiamato la squadra sotto al proprio settore per incoraggiarla. Ma più di qualcuno invoca rinforzi. "Abbiamo un attaccante in prova e dovremmo tesserarlo", annuncia Profili. Il giocatore si chiama Arial Alexis Ezequiele e proviene dall’Argentina, come tanti altri rossoblù.

Francesco Rossetti