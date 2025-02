La Civitanovese corre ai ripari: "Stiamo correggendo gli errori"

La sfida della continuità, la probabile svolta, la sferzata al campionato. Ci sono tanti modi per descrivere ciò che insegue la Civitanovese nella sfida di domani, al Polisportivo, contro l’Avezzano. Fischio d’inizio alle 14.30, la formazione rossoblù cerca la seconda vittoria consecutiva, situazione che finora non si è mai verificata dato che sono stati solo 4 i successi stagionali (di contro 8 pareggi e 9 sconfitte). Ottenere i tre punti vorrebbe dire tanto a livello psicologico, quanto in termini più pratici. I marsicani al momento sono fuori di un solo punto dalla zona playout, perciò si tratta di una sfida salvezza. Le due formazioni sono separate da 4 lunghezze. Le altre concorrenti per non retrocedere hanno tutte impegni difficili: il Sora ospita l’Ancona; la Fermana se la vedrà contro L’Aquila 1927; l’Isernia farà visita al Città di Teramo; la Vigor Senigallia andrà a Chieti. Più equilibrati i confronti Roma City-Recanatese e Termoli-Castelfidardo. Ieri, reduce da un periodo di convalescenza, il patron Mauro Profili ha assistito alla seduta d’allenamento. "Abbiamo pagato gli errori di inizio stagione – ha detto ospite di una diretta Facebook – e questa situazione si è ripercossa anche sulle prime tre giornate del girone di ritorno. Sbagliare è umano, l’importante è porre rimedio. Infatti sono diversi gli arrivi del mercato invernale (Vila, Rasic, Foglia, Milani, Aprea e poi qualche altro colpo nei prossimi giorni, ndr). Adesso è il momento di essere tutti uniti, crediamo nella salvezza diretta". L’augurio del patron passa però per un avversario che ha 7 vite. L’Avezzano aveva approcciato con 5 insuccessi consecutivi e vicende societarie poco difficili, poi è riemerso grazie alla cura dell’esperto tecnico Sandro Pochesci, subentrato all’esonerato Mirko Pagliarini. La stagione dei biancoverdi ha subito un’ulteriore svolta in negativo con l’addio di pezzi pregiati come l’ex capitano Verna, quindi lo stesso trainer Pochesci. La guida tecnica è dunque tornata a Pagliarini che, dopo l’iniziale sconfitta con il Chieti, ha ottenuto 3 risultati utili consecutivi: la vittoria contro la Vigor Senigallia e i pareggi contro Sora e Teramo. L’allenatore dei marsicani adotta il 4-3-3. Cultraro a difendere i pali, Sbardella tra le retrovie, capitan Mascella in mediana e Ferrari in attacco sono gli elementi di spicco della formazione biancoverde. Il club abruzzese ha appena tesserato l’esterno offensivo Baldari, classe 2004, ma non avrà a disposizione Senese, Vantaggiato e il lungodegente D’Ancora. Invece Litteri è tornato in gruppo.