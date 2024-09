La Civitanovese corre ai ripari: preso Capece: "Voglio misurarmi in una piazza così calda"

Il bis di sconfitte che ha segnato l’esordio in serie D della Civitanovese ha spinto la società rivierasca a piazzare un colpo in mediana, rinforzando un reparto messo a dura prova nel corso degli incontri con L’Aquila e Atletico Ascoli. Ieri, il club del patron Mauro Profili si è assicurato le prestazioni di Giorgio Capece, giocatore in grado di fornire l’esperienza necessaria in una categoria dove i rossoblù interpretano il ruolo di matricola. "Ho giocato come mediano spesso davanti alla difesa, a 3 ma anche a 2. In passato, ho fatto anche la mezzala". Questo l’identikit tecnico del classe 1992 che in carriera vanta 2 stagioni in serie B, 9 in serie C e 3 annate in D, l’ultima con la maglia del Roma City, prossimo avversario dei rivieraschi. Oltre a quella capitolina, il nuovo acquisto degli adriatici ha vestito le maglie di Fermana, Ascoli, Spal, Arezzo, Cosenza, Lanciano, Bitonto, Paganese, Juve Stabia e Ravenna.

Capece, cosa l’ha spinta a scegliere la Civitanovese?

"Il valore della piazza: avevo voglia di misurarmi con un ambiente caldo, dove c’è entusiasmo dopo la vittoria di un campionato. Conoscevo il direttore Claudio Cicchi e appena c’è stata la possibilità ho accettato. Le prime impressioni? Si vede che è un contesto familiare, con un gruppo di ragazzi che mi ha accolto subito benissimo. Credo che ci sia tutto per poter far bene. Il campionato è appena iniziato, è ancora presto per qualsiasi discorso, ma pensiamo a fare bene già da domenica".

La sua ultima esperienza è stata al Roma City, che proprio domenica ospita la Civitanovese: di che tipo di avversario stiamo parlando?

"Hanno una squadra forte e un tecnico molto preparato (Agenore Maurizi, ndr) e vantano gli elementi per poter recitare un ruolo di primo piano nel torneo. Tuttavia, dobbiamo fare la nostra partita e cercare di portare a casa punti. I ricordi in quel club? Si tratta – spiega Capece – di una società molto seria, un ambiente top per fare calcio. Un centro sportivo come il loro forse non si trova neanche in serie A".

È pronto già per giocare?

"Su questo deciderà l’allenatore, sono a disposizione".

L’ingaggio di Capece potrebbe aggiungersi a quello dell’attaccante argentino Arial Alexis Ezequiele e chissà che il dg Claudio Cicchi non sia all’opera per un terzo colpo, magari nelle retrovie, dove preoccupa l’infortunio del 2004 Valentin Franco. Intanto, sul circuito Go2 è partita la prevendita del match in programma domenica, alle 15, al Comunale di Riano (Roma). Ai tifosi ospiti sono riservati 99 tagliandi. Noto anche il prossimo impegno in Coppa Italia per Visciano e compagni: si giocherà sul campo del Castelfidardo, il 6 novembre alle 14.30.

Francesco Rossetti