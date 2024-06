La Civitanovese di domani: "Presi due giovani di talento"

"Per Ismaila Diop e Nicolò Capodaglio è fatta. Ballanti e Testa non saranno con noi il prossimo anno". L’annuncio arriva da Claudio Cicchi, dg rossoblù, mentre è a lavoro per allestire la rosa che dovrà affrontare il campionato di serie D. Una formazione che, secondo le intenzioni del club, dovrà essere costituita da giovani bravi e adatti alla categoria. Ecco quindi, Capodaglio, classe 2005 proveniente dal Montegranaro, da schierare al centro della retroguardia, contando sulla sua notevole struttura fisica. Il giocatore è di Civitanova ed è cresciuto calcisticamente nell’Academy Civitanovese, società che si allena nei campi della città alta. In passato ha militato con la Sangiustese, poi una parentesi in serie D con il Notaresco, per tornare nel club da cui proveniva, nel frattempo trasformatosi in Montegranaro. Con la maglia gialloblù, è attualmente impegnato nel Memorial Carlini Orselli, dedicato alle Juniores, dove ha messo a segno anche due gol. L’altra new entry è Ismaila Diop, difensore classe 1999. Si tratta di un bel colpo per il sodalizio di Mauro Profili. Anche qui, si potrà contare su altezza e fisicità per il reparto arretrato. L’atleta, classe 1999, proviene dal Sant’Angelo Lodigiano, che milita nella quarta serie. Resta in rossoblù il difensore Marco Passalacqua.

Tuttavia, Diop conosce bene il calcio marchigiano: ha mosso i primi passi con la Primavera dell’Ascoli, per poi vestire la casacca del Montegiorgio. "Probabilmente, prenderà il posto di Diego Ballanti – spiega Cicchi –, che avrà un’altra destinazione, essendo molto richiesto nel mercato. Anche il portiere Andrea Testa non sarà più con noi, perché è stata fatta la scelta di schierare un under tra i pali. Ciò detto, auguriamo il meglio a questi due calciatori, che sono due professionisti, oltre che persone speciali". Definite anche altre trattative: "però – conclude – preferisco non svelare i nomi, si tratta comunque di under. Quanto ai fuori quota, siamo ai dettagli per tre di loro. Sono dell’opinione che per disputare un bel campionato servano giovani forti, che possiamo cercare dal mercato, oltre che valorizzando i nostri".

Francesco Rossetti