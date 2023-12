La Civitanovese non sfonda con il Monturano. Un punto guadagnato, ma manca la fuga

CIVITANOVESE

CIVITANOVESE (4-2-3-1): Testa, Pasqualini, Ballanti, Ruggeri (78’ Paolucci), Cosignani (59’ Mangiacapre); Visciano, Domizi; Buonavoglia, Bagnolo (67’ Valentini), Ercoli (59’ Candia); Spagna. A disp: Cannella, Giordani, Lanari, Brunet, Strupsceki. All: Alfonsi.

MONTURANO (4-4-2): Isidori, De Carolis, Adami, Finucci, Frinconi; Islami (69’ Bracalente), D’Amicis, Loviso, Alouan (61’ Ezzaitouni); Nacciariti (83’ Curzi), Tracanna (86’ Rotondo). A disp: Fall, Paniconi, Domi, Antolini, Bernacchini. All: Cuccù.

Arbitro: Tasso di Macerata.

Note: angoli 2-7. Ammoniti Loviso, Ezzaitouni (Mon), Candia, Buonavoglia (Civ). Espulso per doppia ammonizione Adami (Mon) al 75’. Recuperi 1’-5’. Spettatori 600 circa, una trentina gli ospiti.

Un gol annullato a Spagna nel finale, una prestazione non delle migliori e poche occasioni nitide. Ma nonostante tutto ciò un punto guadagnato in classifica nell’ultima partita casalinga del 2023. Anche se poteva essere quella della fuga. La Civitanovese viene fermata da un organizzato Monturano che resiste per gli ultimi 15 minuti pure in 10, dopo l’espulsione di Adami. Una gara scorbutica, con diversi errori e poco ritmo. Campo pesante, ospiti ben messi in campo e con il pallino del gioco per i primi 20 minuti. Tre angoli consecutivi in apertura e l’ultimo è quello giusto per l’occasione di Adami che prende il tempo a tutti e stacca di testa. Palla sull’esterno della rete. Poi Testa scalda i guanti sulla conclusione di Islami, ben servito in area da Tracanna. La squadra di Cuccù ci crede, la Civitanovese va avanti con un possesso palla sterile, senza trovare la giusta intuizione. Al 26’ Spagna dimostra quanto sia importante per la squadra: sponda per l’occorrente Bagnolo che perde il tempo per chiudere l’uno-due, ma riesce lo stesso a servire il numero 9, fermato in uscita da Isidori. Ecco allora che l’inerzia del match inizia a cambiare: ma al 31’ ci vuole un grande intervento di Ruggeri in area per salvare una manovra pericolosissima del Monturano. Tre minuti dopo Buonavoglia si gira, finta e calcia di mancino da posizione defilata: blocca Isidori. Ospiti che provano anche a giocare, ma sbagliano una semplice palla in uscita. Adami si becca il giallo per fermare la ripartenza e Spagna calcia alle stelle la punizione dal limite. La ripresa parte con il brivido per la squadra di Alfonsi: Tracanna allarga per Nacciariti che da posizione defilata tira a incrociare con palla fuori di un soffio. Da lì in poi è solo Civitanovese: il Monturano inizia ad abbassarsi, i cambi danno vivacità e Valentini calcia alto da fuori area. Poi, un tocco di mano al limite dell’area e Adami si becca il secondo giallo con gli ospiti rimangono in 10. Dentro così anche Paolucci, ma è Domizi a padroneggiare. Prima calcia dai 25 metri e Isidori blocca. Poi si inventa una giocata al bacio d’altra categoria: scavetto a imbucare per Spagna che si infila tra le maglie del Monturano. Tiro al volo e via a esultare sotto la curva. Ma per il guardalinee è fuorigioco. Scattano le proteste per un fischio molto dubbio e un gol che poteva valere i tre punti. Ma un erroraccio di Ballanti (il secondo di giornata) rischiava di costare anche il pareggio. Il subentrato Rotondo fugge in contropiede, ma senza colpire. Quella fuga che è mancata alla Civitanovese. Ma il primato è mantenuto, difeso e rinforzato.

n. m.