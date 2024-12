La Civitanovese ospita il Sora: "Vogliamo tre punti a ogni costo"

"La gara della svolta". Sante Alfonsi, tecnico della Civitanovese, definisce così la partita di oggi contro il Sora in programma alle 15, al Polisportivo. D’altronde, non potrebbe essere altrimenti per i rossoblù, ultimi in classifica a quota 11 punti e ancora a secco di vittorie tra le mura amiche. Due soltanto i successi ottenuti dall’undici adriatico nel nuovo torneo: il primo datato 6 ottobre sul campo dell’Avezzano, il secondo ottenuto lo scorso 19 ottobre al "Del Conero" di Ancona. Ciò nonostante, nulla è ancora compromesso per Visciano e soci poiché la graduatoria restituisce lo scenario di ben nove squadre avvolte in un fazzoletto di 4 punti. "Per noi – spiega Alfonsi – oggi conta solo la vittoria. Vogliamo i tre punti ad ogni costo: sarebbero fondamentali per classifica, morale e tifosi, che non meritano affatto questa situazione".

Ieri mattina niente rifinitura per la squadra rossoblù, probabilmente un modo per smorzare la tensione. "Oggi abbiamo fatto una rifinitura diversa", tira dritto il tecnico. Quindi uno sguardo sugli ormai ex giocatori rossoblù: Spagna, Rizzo, Toccafondi, Pierfederici, Abbenante. "In settimana – afferma il tecnico della Civitanovese – abbiamo salutato alcuni calciatori e alla fine è meglio che abbiano altre possibilità perché se avessero continuato a non avere spazio si sarebbero creati dei malumori. Coperta corta in difesa? Sì, all’occorrenza adatteremo qualcuno". Infatti le assenze di Rizzo e Abbenante lasciano l’allenatore rossoblù privo di particolari alternative in zona difensiva. Occhio poi ai quattro in diffida: Visciano, Capece, Domizi e Franco. "I laziali – conclude il tecnico Alfonsi – sono una squadra giovane e combattiva. Abbiamo visto la partita contro la Sambenedettese: hanno corso e combattuto tanto. Verranno vogliosi di riscatto, ma allo stesso tempo più sereni di noi occupando una posizione di classifica più rassicurante".

Nella Civitanovese tutti gli interpreti sono a disposizione e scelte di formazione quasi obbligate. I ballottaggi riguardano Visciano-Domizi in mediana, Esposito-Macarof sulla sinistra. Il Sora non potrà contare sul difensore Filì e sull’attaccante Bauco.

Probabili formazioni

Civitanovese (4-4-2): Petrucci; Franco, Diop, Passalacqua, Cosignani; Buonavoglia, Capece, Visciano, Esposito; Bevilacqua, Padovani.

Sora (4-4-2): Boscolo; Ippoliti, Gemini, Salviato, Orsi; Di Gilio, Gentilforti, Marchetti Capasso, Pagni; Fontana, Stempete.

Francesco Rossetti