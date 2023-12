La classifica. La Robur conserva il vantaggio sulle inseguitrici

La classifica continua a sorridere a Bianchi e compagni: l’importante, in ottica salvezza, vittoria dell’Asta ha frenato la corsa dello Scandicci, seconda forza del girone e ha permesso al Siena di mantenere un vantaggio di 10 lunghezze sulle dirette inseguitrici (la Castiglionese, con il pareggio del Berni, ha agganciato proprio lo Scandicci a quota 23). Non solo: la squadra di Ventrice, come la Nuova Foiano, deve ancora osservare il turno di riposo. A farsi sotto, con il successo di ieri, il Terranuova Traiana, che si è portato al quarto posto, a un punticino dal podio: prevedibile che i biancorossoneri avrebbero risalito la china (sabato a Badesse, ad assistere alla partita Siena-Castiglionese anche l’ex bianconero Nicholas Redi). Il Terranuova Traiana, tra l’altro, non avendo subìto reti ieri, ha superato la Robur nella graduatoria della miglior difesa del raggruppamento: 8 le reti prese dagli aretini a fronte delle 9 del Siena (le stesse della Nuova Foiano). La squadra di Magrini vanta però ancora il miglior attacco: 27 i centri stagionali. Seguono lo Scandicci a 21 e il Mazzola a 20. La corsa play off è aperta: ci sono tantissime squadre raggruppate in pochi punti.