La classifica. Una vittoria pesante per rientrare nella zona playoff

Una vittoria preziosissima, quella di ieri, per il Siena, per il morale e per la classifica: i tre punti sul campo dell’Ostiamare hanno permesso a Bianchi e compagni di rientrare in zona play off e di ridurre da quattro a tre lunghezze il divario dalla seconda in classifica, non più il Seravezza Pozzi, ma il Grosseto che proprio domenica pesterà l’erba del Franchi. Il derby, che chiuderà il girone di andata e l’anno solare 2024 della Robur, si preannuncia davvero al cardiopalma. La squadra di Consonni, battendo 3-1 il Ghiviborgo, ha centrato ieri la settima vittoria consecutiva: una rincorsa, coincisa con l’arrivo del mister ex Pistoiese in panchina, che sta attestando i maremmani come l’anti-Livorno, almeno al momento. La capolista, tra l’altro, ha rallentato la sua corsa: ieri non è andata oltre il 2-2 sul campo della Fulgens Foligno, ottenendo il secondo pareggio consecutivo dopo quello della scorsa settimana all’Ardenza con la Sangiovannese (0-0).