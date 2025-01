La Cluentina non s’arrende. Aurora, un altro pareggio

AURORA2CLUENTINA2

AURORA : Tiberi, Marini (78’ Garcia M), Dominino, Romagnoli F (68’ Rozzi), Ballanti (26’ Filacaro), Bartolini, Garcia F, Bonifazi, Allegretti (68’ Wali), Borrelli, Arias. A disp.: Testa, Bontempo, Cacciamani, Ruani, Romagnoli. All.: Nocera.

CLUENTINA: Rocchi, Torresi, Pagliarini, Trobbiani, Menghini, Bosetti, Giaconi (87’ Testiccioli), Cantarini (57’ Troscè), Cappelletti (57’ Monserrat L), Camilloni, Ibii. A disp.: Scoppa, Montecchiari, Francalancia, Giordani, Gentili, Acquaviva. All.: Travaglini.

Arbitro: Cittadini di Macerata.

Reti: 21’ Bonifazi, 59’ Arias, 64’ Torresi, 73’ Monserrat L.

Impresa della Cluentina che sotto di due gol pareggia una partita che si era messa male in casa dell’Aurora Treia. Per Travaglini un debutto positivo sulla panchina della formazione maceratese. Al 21’ passa in vantaggio l’Aurora Treia con un sinistro preciso di Bonifazi la cui conclusione sbatte sul palo poi finisce in rete. Locali pericolosi con Arias, gli ospiti rispondono con Ibii e Camilloni. L’Aurora comincia la seconda parte della gara con il piede giusto e al 59’ Arias sfrutta nel migliore dei modi l’assist di Borrelli: la formazione di casa si porta sul 2-0. La Cluentina non ci sta e riapre il match con Torresi che insacca, anche grazie alla complicità di una deviazione. Al 64’ ci pensa Monserrat a pareggiare battendo Tiberi direttamente da calcio di punizione. La partita non regala altre emozioni e finisce con le squadre che guadagnano un punto a testa. Per l’Aurora è l’undicesimo pareggio della stagione, la Cluentina resta al penultimo posto ma il punto fa bene al morale della formazione.