La Colligiana cala il tris e travolge la Fortis. I biancorossi si consolidano al terzo posto

COLLIGIANA: Chiarugi, Gambassi, Paparusso (K), Mariani, Labonia, Baccani (29’ st Grassini), Cianciolo (20’ st Corcione, 25’ st Nastri), Mussi (11’ st Pierucci), Carlotti (41’ st Montagna), Lunghi, Calamassi. A disp.: Bacciottini, Bartalini, Harti, Corbinelli. All.: Mocarelli

FORTIS JUVENTUS: Aglietti, Paternò, Zoppi, Donatini, Calzolai (17’ pt Cirasella), Gurioli, Baggiani, Serotti (K), Raimondi (36’ st Niccoli), Masini, Morozzi (28’ st Giusti). A disp.: Conforti, Salvadori, Bonini, Nencioli, Pieri. All.: Morandi

Arbitro: Simone Giovannini (Prato)

Reti: 8’ pt Carlotti (C), 35’ st Nastri (C), 36’ st Carlotti (C)

Note: angoli 2-1; ammoniti Serotti, Paparusso, Labonia, Masini; recuperi 1’ pt, 5’ st.

COLLE – Vince e convince la Colligiana: i biancorossi travolgono la Fortis Juventus con un netto 3-0 e mantengono il ritmo delle prime della classe, conservando la terza posizione. Buona partenza della Colligiana, con Baccani che penetra in area dopo due minuti, ma non riesce a dare forza alla sua conclusione, che è facile preda del portiere. Al 7’ l’arbitro concede un rigore ai biancorossi per un atterramento in area: sul dischetto va Carlotti che spiazza il portiere con una conclusione centrale e porta i padroni di casa in vantaggio. Il gol galvanizza la Colligiana, che continua a spingersi e a presentarsi di fronte all’area avversaria, mettendo sotto pressione la Fortis. Gli ospiti sono a più riprese costretti ad usare le cattive per fermare le incursioni degli avversari. La Fortis prova a rispondere nel finale della prima frazione, ma la Colligiana mantiene il controllo senza troppi problemi fino all’intervallo. Problemi che si presentano in avvio di ripresa, quando in una confusa azione gli ospiti vanno almeno due volte vicini al pareggio. Dall’altra parte, al 10’, Cianciolo va vicino al raddoppio, ma il suo diagonale sfiora il palo. In generale la Fortis sembra crescere con il passare dei minuti, ma non riesce ad assumere realmente il controllo del match: la Colligiana soffre in alcuni momenti, ma non sbanda mai. Al 32’, sugli sviluppi di un corner, Raimondi arriva al tiro ad un metro dalla linea di porta, ma non riesce a centrare la porta. La Fortis continua ad attaccare, ma lascia aperti notevoli spazi per il contropiede, e la Colligiana ne approfitta al 35’: i biancorossi si ritrovano in tre contro uno davanti alla porta e Nastri segna il 2-0. Neanche il tempo di ripartire, e Carlotti dalla distanza segna la terza rete, chiudendo di fatto la partita.

Marco Brunelli