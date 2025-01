La Colligiana comincia male il 2025. Lebrun e Betti sbancano il ‘Manni’

COLLIGIANA 0 GRASSINA 2

COLLIGIANA: Chiarugi, Gambassi (12’ st Donati), Paparusso (K), Mariani, Labonia (44’ st Harti), Poli (6’ st Baccani), Corcione (29’ st Montagna), Mussi (9’ st Pierucci), Carlotti, Lunghi, Calamassi. Panchina: Bacciottini, Grassini, Finetti, Cianciolo. Allenatore Mocarelli.

GRASSINA: Bartoli, Meazzini, Fabiani, Alfarano (44’ st Caschetto), Tomberli, Chiti, Mazzanti (22’ st Becucci), Lebrun (16’ st Meucci), Parrini (19’ st Dini), Simoni (33’ st Baccini), Betti. Panchina: Merlini, Giannelli, Rafanelli, Senthilkumar. Allenatore Cellini.

Arbitro Rinaldi (Empoli).

Reti: 33’ pt Lebrun (G), 48’ st Betti (G).

Note – Angoli 6-3; ammoniti Lebrun; recuperi 1’ pt, 5’ st.

COLLE VAL D’ELSA – Inizia male il 2025 della Colligiana: i biancorossi cedono 2-0 al Grassina in casa. La fase iniziale del match vede un totale equilibrio tra le due formazioni, che si affrontano a centrocampo senza riuscire a prevalere e a creare vere occasioni da rete. Il Grassina si fa leggermente preferire a livello di gioco, mentre la Colligiana commette qualche errore di troppo. Il primo portiere a sporcarsi i guanti è però Bartoli, che l 19’ respinge un tiro dalla lunga distanza di Poli. La Colligiana cresce con il passare dei minuti, aumentando la pressione nella trequarti degli ospiti, che però chiudono bene in difesa e ripartono in contropiede ogni volta che ne hanno l’opportunità. Come al 32’, quando Chiarugi è costretto a rifugiarsi in angolo. Sugli sviluppi del corner un pallone vagante arriva sui piedi di Lebrun che batte il portiere biancorosso. La Colligiana prova a rispondere subito, ma senza trovare la via della porta. La ripresa inizia con la Colligiana in avanti in cerca del pareggio: la difesa del Grassina resiste con ordine, impedendo ai biancorossi di arrivare alla conclusione. Gli ospiti non mancano di rispondere in contropiede, andando addirittura vicini al raddoppio. La Colligiana continua a provarci, ma senza grandi risultati: al 34’ ci provano prima Labonia e poi Baccani, ma non riescono a centrare la porta. Al 39’ Calamassi conclude dalla distanza, ma Bartoli respinge. Nel recupero Betti approfitta di un buco nella difesa colligiana e mette a segno la rete del raddoppio, chiudendo la partita.

Marco Brunelli