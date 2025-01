La Colligiana sale in cattedra e sbarca in vetta. Successo netto contro la Nuova Foiano

FOIANO 0 COLLIGIANA 2

FOIANO: Lombardini, Di Gregorio (75’ Ferretti), Simi (75’ Tenti), Bennati, Papa, Cruciani, Corsi (86’ Nannoni), Mostacci (64’ Cacioppini), Baroni, Verdelli, Doka. All. Argilli.

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti (56’ Mussi), Paparusso, Mariani, Labonia, Donati, Cianciolo (63’ Corcione, 78’ Gambassi), Pierucci (90’ Nastri), Carlotti, Lunghi, Calamassi (78’ Grassini). All. Mocarelli.

Arbitro: Jonathan Cornello.

Reti: 66’ Lunghi, 96’ Paparusso.

NOTE: spettatori 200 circa. Angoli: 3-7. Recupero: 0’ - 6’. Ammoniti: Di Gregorio.

FOIANO – Una Colligiana concreta espugna Foiano, manda al tappeto la squadra di Argilli e sale al comando del girone B di Eccellenza in compagnia con lo Scandicci, scavalcando la Castiglionese (ora indietro di un punto). Partono forte i ragazzi di Mocarelli che vanno vicino al vantaggio già al 3’ con Cianciolo che impegna Lombardini con un tiro ravvicinato. Sempre Lombardini devia sopra la traversa al 21’ un tiro da distanza ravvicinata di Carlotti. Gli uomini di Mocarelli fanno la partita, ma i ragazzi di Argilli non demordono e reggono il colpo provando a creare pericoli in contropiede. Al 40’ si fa vedere Papa ma Chiarugi si supera, dimostrando ancora una volta le sue qualità nel negare il gol all’avversario. Le squadre vanno così al riposo sul punteggio di 0-0.

La seconda frazione si apre con la Colligiana che decide di aumentare la propria pressione offensiva riuscendo alla fine a trovare il gol al 66’ con Lunghi che dalla distanza trova la traiettoria giusta per battere Lombardini a fil di palo. La rete sblocca ulteriormente la partita. Il Foiano non demorde, cerca il pari con Ferretti, ma Chiarugi dice ancora di no ai calciatori amaranto confermandosi tra i migliori in campo della partita. I biancorossi arretrano il proprio baricentro con il passare dei minuti, consapevoli dell’importanza del risultato che sta maturando allo stadio dei Pini e di quelli che arrivano dagli altri campi. Proprio allo scadere, al sesto minuto di recupero ancora un tiro dalla distanza, questa volta ad opera di Paparusso beffa Lombardini fuori dai pali e fa scorrere i titoli di coda. La Colligiana esulta per tre punti d’oro che valgono il sorpasso ai danni della Castiglionese e il primato in compagnia dello Scandicci. Domenica prossima sfida interna contro il Signa.