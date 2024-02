La Colligiana va in ‘missione’ a Foiano. Vincere per puntare ancora ai play-off

Sarà Ludovico Esposito, della sezione arbitrale di Pescara, coadiuvato dagli assistenti Domenico De Stefano (Empoli) e Clara De Matteis (Foggia), a dirigere l’anticipo di oggi pomeriggio tra Nuova Foiano e Colligiana, in programma allo stadio ‘Dei Pini’ di Foiano della Chiana a partire dalle 14,30. Sarà un vero e proprio scontro diretto, quello tra la formazione senese e la squadra aretina, che rischia di escludere definitivamente una delle due dalla rincorsa ad un posto nei play off: tanto la Colligiana quanto il Foiano, infatti, stazionano a quota 33 punti, cinque lunghezze dietro la quinta posizione. Una sconfitta rischierebbe di scaraventarle a -8, e con i risultati sbagliati alle spalle, addirittura di riaprire la lotta per evitare i play out. Quelli in palio, quindi, sono i proverbiali punti che valgono il doppio. Le due compagini arrivano al confronto in condizioni molto diverse: benché abbia segnato un solo gol nelle ultime cinque partite, la Colligiana è comunque reduce da quattro risultati utili consecutivi, dimostrando una buona solidità difensiva, anche se a livello di costruzione del gioco lascia fortemente a desiderare. Il Foiano, dal canto suo, sta attraversando una grave crisi, non vince dal 14 gennaio ed ha perso le ultime due partite. Difficile prevedere come potrà svolgersi la partita tra due squadre ferite e probabilmente timorose di subire altri colpi. La Colligiana, in particolare, ha bisogno di ritrovare la propria strada dopo un campionato ben al di sotto delle aspettative, come ha spiegato il tecnico Giacomo Chini (nella foto): "All’inizio della stagione avevamo, ovviamente, obiettivi molto diversi. Adesso possiamo solo impegnarci ad ogni partita per arrivare più in alto possibile".

Marco Brunelli