La conferma. Arriva il rinnovo per il direttore. Simone Guerri

Una giornata di festa e di annunci: il Siena, a poche ore dal fischio di inizio della partita con il Mazzola ha formalizzato anche il rinnovo del contratto del ds bianconero Simone Guerri. "Dopo la splendida stagione culminata con la promozione in Serie D – la nota –, la società Siena Fc è lieta di comunicare di aver rinnovato il contratto al direttore sportivo che si è legato al club per i prossimi due anni. Da parte di tutto il Siena Fc, i migliori auguri al dirigente per il prossimo futuro". La notizia che le strade di Guerri e della Robur sarebbero proseguite insieme, non è stato certo un fulmine a ciel sereno. Le due parti – il dg Farina ne aveva parlato già all’indomani della promozione a Sansepolcro –, hanno sempre manifestato la volontà di proseguire insieme e hanno proseguito insieme a lavorare. Mancava soltanto l’ufficialità, adesso è arrivata anche quella.