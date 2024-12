La Coppa sorride al Ravenna. Steso il Castelfidardo

CASTELFIDARDO

1

RAVENNA

2

CASTELFIDARDO: Elezaj, Fossi (41’ st Romagnoli), Imbriola, Pierantozzi, Castorina (29’ st Nanapere), Carano (15’ st Cotugno), Garbattini (8’ st Fabbri), Miotto; Ausili (8’ st Braconi), Caprari, Guella. Panchina: Osama, Costanzi, Boccaccini, Gambini. All. Giuliodori.

RAVENNA: Galassi, Agnelli, Drapelli (25’ st Lordkipanidze), Amoabeng, Crosariol (49’ st Milan), Biagi (25’ st Mauthe), Calandrini (43’ st Mandolini), Rossetti, D’Orsi, Guida, Di Renzo. Panchina: Fresia, Raimondo, Manuzzi, Onofri, Fiori All. Marchionni.

Arbitro: Ferrara di Roma 2

Reti: 20’ pt Drapelli, 18’ st Braconi, 23’ st Calandrini

Note: espulso al 31’ pt Boccaccini dalla panchina per proteste. Ammoniti Biagi, Imbriola, Drapelli, Braconi.

Il Ravenna espugna il ’Mancini’ volando ai quarti di finale di Coppa Italia di D. La squadra di Marchionni, in una giornata fredda e piovosa, supera di misura il Castelfidardo nel match degli ottavi. Sono i locali a sfiorare per primi il vantaggio con un gran tiro di Miotto, poi però sono i giallorossi a essere più pericolosi, al 16’, con Calandrini che - servito da Guida - colpisce il palo alla sinistra di Elezaj. E’ il preludio al gol ospite che arriva dopo 4’ con l’incornata di Drapelli.

Il Ravenna sfiora il raddoppio al 30’ con Guida su cui Elezaj si supera in tuffo. Nella ripresa Braconi raccoglie un buon pallone e con un preciso fendente insacca la rete del pari. Due minuti dopo Cotugno di testa da corner non trova di poco lo specchio della porta. Ma è il Ravenna a colpire: bravo D’Orsi a trovare Calandrini che da due passi insacca il pallone che risulterà decisivo per la qualificazione. Perché Braconi poi di testa colpisce la traversa e sulla seguente deviazione Caprari insacca, ma è tutto fermo per fuorigioco. Come in pieno recupero quando viene annullato un gol, sempre per dubbio fuorigioco, a Imbriola. Braconi ci prova ancora di testa, ma Galassi blocca. Vince il Ravenna.

Michele Carletti