La corazzata ai ’raggi x’. Montecalvo, tempo di voti: tutti promossi nella capolista

Siamo a fine anno è tempo di consultivi per l’Avis Montecalvo primo in classifica iniziamo ruolo per ruolo con i voti.

Portieri: Scotti voto 8 rendimento ottimo.

Pentangelo sv il numero 12 spera che arriverà anche il suo turno (Scotti tocca ferro).

Difensori: Berti voto 7 un infortunio all’inizio lo ha fermato ora è diventato una sicurezza.

Nanni e Fontanesi voto 8 formano una coppia centrale difficilmente superabile, per loro anche un gol.

Freducci e Cereti voto 6,5 si fanno trovare sempre pronti quando vengono chiamati in causa.

Federici voto 7, impagabile serietà per l’impegno alla sua non tenera età.

Polidori voto 6,5 può dare di più, lo ferma la sua driblomania.

Lobati 6,5 tornante che non disdegna il gol.

Centrocampisti: Persici e Pedini voto 8, formano una bella coppia a centrocampo e davvero bravi in zona gol.

Guerra voto 6,5, i vari acciacchi lo hanno fermato ma ora darà il suo contributo.

Rami 6,5, sempre pronto all’occorrenza da ammirare la sua serietà.

Saltarelli voto 9, il trequartista è una vera sorpresa i suoi dribbling e i suoi gol sono stati determinanti.

Attaccanti Albertini, arrivato a dicembre, sarà impiegato nel girone di ritorno, ng.

Boschetti voto 8, il piccoletto è veloce e sorprende gli avversari può dare di più in zona gol.

Mema voto 8, capocannoniere della squadra con 7 reti è un incubo per le difese avversarie, bravo.

Mele voto 6,5, jolly di attacco veloce e intraprendente.

Signari voto 6,5, un gol all’attivo ma può dare molto di più.

Allenatore Francesco Scotti, voto 8 una professionalità e mentalità davvero fuori portata per queste categorie collabora con lui Gianluca Bologna voto 7.

La società sportiva Avis Montecalvo con i presidenti Fausto Diotallevi Fausto e Giorgio Ucchielli Giorgio e il direttore sportivo Marco Vecchietti augurano un’annata calcistica 2024 ricca di soddisfazioni.

Nella foto: Albertini con il presidente Fausto Diotalevi

Marcello Ugoccioni