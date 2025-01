La Correggese vuole la 12ª sinfonia. Sporting Scandiano cerca ossigeno

Secondo round del girone di ritorno per Eccellenza e Promozione alla prese col mercoledì infrasettimanale (ore 20.30). Per dribblare il gelo, quasi tutti i match della Serie A dei Dilettanti in onda al pomeriggio: fari puntati nella Bassa col derby fra il Rolo e la lanciatissima Correggese, capolista a +8 su un trio di inseguitrici e che ha nel mirino il 12° hurrà consecutivo. Nei locali rientrano da squalifica Lo Bello e il difensore ex di turno Ziliani, per diverse stagioni capitano biancorosso, mentre negli ospiti è out il centrale Benedetti fermato per quinto giallo. Insegue il riscatto casalingo l’Arcetana che, nonostante l’ottima prestazione con cui ha messo in difficoltà domenica la capolista, prova a sorprendere la Fidentina, formazione in ripresa e caricata dall’hurrà sulla Vianese. Proprio i rossoblù devono ripartire fra le mura amiche dove attendono il Terre di Castelli. Unico impegno alle 20.30 per la Brescello Piccardo che rende visita al Nibbiano con in palio l’argento; fra i reggiani out per un turno il puntero Fiocchi.

Nel tardo pomeriggio servirà una prestazione gagliarda allo Sporting Scandiano per strappare punti sul sintetico dell’ambizioso Borgo San Donnino che a fine dicembre ha richiamato in panca il trainer Galli al posto dell’ex pro Turrini.

In Promozione debutto casalingo targato 2025 al "Bedogni" per il Bibbiano/San Polo che, riagguantato il primato in coabitazione con la Castellana, affronta il big-match col tonico Fornovo Medesano. A scanso di imprevisti, Bagnolese e Luzzara emigrano sul sintetico di San Martino per un derby a tinte rossoblù. Senza il puntero Traore in espulso per doppio giallo, il Vezzano riceve il Masone per un derby quasi inedito. Nel girone B dopo un’assenza di quasi due mesi, il Baiso/Secchia ritorna al Mapiana per il sentito derby col Castellarano, reduce dal ko casalingo col C.Rangone. Match speciale per il mister ospite Lodi Rizzini, fino all’anno scorso trainer dei gialloblù e per il centrocampista Lusoli che ha disputato diversi Montagna come figlio di nato nella formazione dei calanchi. Solo una gara pomeridiana il derby fra Riese e Campagnola che promette gol e spettacolo. Incassata la mazzata sul campo dal San Felice (sconfitta 3-4 negli ultimi minuti dopo che i neroverdi conducevano 3-1), stasera contro lo United Carpi la Sammartinese dovrà fronteggiare anche la stangata del giudice sportivo che ha punito con sette giornate il guardiano Neviani, con tre l’attaccante Gigante e con una il difensore Pederzoli. Fra i pali spazio quindi al baby Falavigna (2004) che ha risposto sempre presente a cominciare dalla scorsa stagione.

EccellenzaArcetana (22)-Fidentina (32) ore 14.30; Borgo San Donnino (28)-Sporting Scandiano (17) sul sintetico del "Ballotta" ore 18; Nibbiano (34)-Brescello Piccardo (34) sul sintetico "Bertocchi" di Fidenza ore 20,30; Rolo (16)-Correggese (42) ore 14.30; Salsomaggiore (25)-Fabbrico (19) ore 14.30; Vianese (29)-Terre di Castelli (33) ore 15.

PromozioneGirone A: Bagnolese (23)-Luzzara (23) sul sintetico di San Martino in Rio; Bibbiano/San Polo (35)-Fornovo Medesano (31); Monticelli (18)-Montecchio (25) sul sintetico di San Pancrazio; Sorbolo Biancazzurra (18)-Boretto (26); Vezzano (29)-Masone (18).Girone B: Baiso/Secchia (32)-Castellarano (35); Riese (33)-Campagnola (35) ore 14.30; Smile (12)-Casalgrande (24); United Carpi (15)-Sammartinese (26) al "Rinaldi" di Reggiolo.