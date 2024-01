La corsa ai playoff. Il Lume vuole ripartire . Franzini suona la carica: "Archiviamo le sconfitte»

LUMEZZANE (Brescia)

Il Lumezzane ha deciso di accantonare subito la sconfitta con la Pro Vercelli e dedicare tutte le sue energie a preparare la trasferta di domenica in casa della Pergolettese. Il derby che si giocherà a Crema, in effetti, riveste un’importanza del tutto particolare per il cammino stagionale dei rossoblù, che devono fare i conti con un’avversaria che ha bisogno di punti per allontanare la zona calda della classifica (che attualmente dista una sola lunghezza). Un intento che deve curare innanzitutto pure la formazione di mister Franzini, che dopo aver visto frenare la sua voglia di play off dalla sfortunata serata con i bianchi piemontesi deve rialzarsi subito per centrare il duplice obiettivo: dimostrare che gli spareggi-promozione possono essere alla portata e che l’organico valgobbino ha le carte in regola per rimanere a debita distanza dai play out (attualmente a -3). Motivazioni importanti su entrambi i fronti, che offrono un valore particolare al duello diretto del "Voltini", dove il Lumezzane dovrà rinunciare ad un punto di riferimento prezioso come capitan Pesce, espulso per doppia ammonizione dopo soli 20’ con la Pro Vercelli.

Mister Franzini ha una richiesta ben precisa: "Abbiamo vissuto una serata storta. Dobbiamo resettare tutto e ritrovare la concentrazione e la compattezza che ci hanno permesso di cogliere risultati importanti nella parte finale dell’andata".