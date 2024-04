La corsa playoff. Pescara e Pontedera sono ancora alla portata

Nel girone B di serie C va in scena la penultima giornata di campionato. Tutte le gare si disputano in contemporanea. Fischio d’inizio alle ore 16,30. Spal-Pineto e Rimini-Virus Entella sono incroci che potrebbero lasciare a chi vincerà un’ ultima speranza playoff all’ultima giornata. Torres-Cesena invece mette di fronte le due migliori del torneo. la Lucchese dovrà provare a battere la Carrarese per tenere viva una chance di entrare nelle dieci. In Juventus Next Gen-Fermana, Pescara-Ancona e Recanatese-Gubbio si intersecano interessi playoff, salvezza e playout mentre il Pontedera affronta in casa un Olbia ormai spacciato. Tra le partite più delicate quella tra Sestri Levante e Vis Pesaro che potrebbe regalare ai liguri la salvezza con una giornata di anticipo condannando i marchigiani ai playout.