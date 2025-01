La curiosità. Brilli Peri, in campo gli ex bianconeri. Picchi e Franco

Sono due gli ex che il Siena incrocerà domenica allo stadio Brilli Peri: nel Montevarchi giocano infatti oggi Alberto Picchi e Damiano Franco, che hanno vestito la maglia bianconera, entrambi, nella stagione 2022/2023, la seconda, complicatissima, della gestione armena. E, sempre a proposito di ex, appena spente le trentacinque candeline, Alberto Paloschi ha deciso di intraprendere una nuova avventura: dopo un anno e mezzo ha rescisso il contratto che lo legava al Desenzano e ha firmato per la Pro Palazzolo, stesso girone della Serie D, il B, e stessi obiettivi della sua precedente squadra. Paloschi ha indossato i colori della Robur per due stagioni, dal 2021 al 2023, collezionando 53 presenze e 17 reti in totale. Il difensore Davide Riccardi, compagno di squadra, sulle lastre, di Paloschi, è invece passato al Perugia.