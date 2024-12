La curiosità. ’Calciomercato. L’Originale’ sbarca sulle lastre

Siena, con tutta la sua arte e la sua storia, si appresta a diventare il centro del mondo delle notizie di calciomercato (e non solo): dal 6 al 10 gennaio ‘Calciomercato-L’Originale’, il programma con Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna (Valerio Spinella), versione on tour, si svolgerà proprio sulle lastre (andrà in onda alle 23 dal lunedì al venerdì, su Sky e in streaming su Now), in location d’eccezione come il palazzo delle Papesse e il Santa Maria della Scala. Trattative, curiosità, analisi, interviste e scoop, animeranno così le nottate senesi: uno spot di assoluto rilievo per la città, pronta ad accogliere un programma seguitissimo in tutto lo Stivale. Siena sarà la prima tappa del viaggio invernale di ‘Calciomercato-L’Originale’: la trasmissione si sposterà poi a Sutrio, in Friuli Venezia Giulia (dal 13 al 17 gennaio), a Prato Nevoso (dal 20 al 24 gennaio) e a Ossana, Val di Sole-Trentino (dal 27 al 31 gennaio). Il programma - scritto e ideato da Alessandro Bonan, Davide Bucco e Guido Barucco, con la regia creativa di Roberto ‘Popi’ Montoli - avrà sempre la musica come protagonista delle serate invernali a partire dalla nuova canzone "Il chiodo fisso", scritta e interpretata da Alessandro Bonan.