La curiosità Gli azzurri ritrovano il fischietto siciliano dopo oltre dieci anni. Tutti negativi i tre precedenti in Lega Pro. La gara sarà diretta dall’esperto Rosario Abisso

E’ stato chiamato un arbitro esperto come Rosario Abisso della sezione di Palermo ad arbitrare il match di domenica tra Carrarese e Bari. La squadra apuana ritrova il fischietto siciliano dopo oltre dieci anni. I tre precedenti, infatti, risalgono alle annate 2012 e 2013 in Lega Pro e sono tutti negativi. La Carrarese perse a Grosseto (3-0) e in casa contro Pisa (2-3) e Reggiana (0-2). E’ in positivo, invece, il saldo di Abisso col Bari che ha già arbitrato 9 volte con un bilancio di 4 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Nell’ultimo precedente, nel settembre 2023, i pugliesi pareggiarono a Pisa (1-1). Il fischietto palermitano sarà assistita da Alessandro Cipressa di Lecce e Mattia Scarpa di Reggio Emilia con quarto ufficiale Davide Gandino di Alessandria. Al Var ci sarà Matteo Gariglio di Pinerolo coadiuvato all’Avar da Luca Pairetto di Nichelino.

Il Bari partirà alla volta di Carrara già oggi dopo che mister Longo avrà parlato con la stampa e quindi pernotterà in Toscana due giorni. L’unico giocatore in dubbio per la sfida allo stadio dei Marmi tre le fila biancorosse sembra essere rimasto Lella che sta recuperando da problemi muscolari mentre Benali sarà sicuramente in campo. A livello di formazione si va verso la riconferma del 3-5-2 con la coppia d’attacco formata da Lasagna e Bonfanti ma Longo potrebbe avere la tentazione di rilanciare uno dei due trequartisti Falletti e Gaston Pereiro, ultimamente rimasti un po’ sacrificati.

