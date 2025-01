La curiosità. Museo del Siena. Online la stagione 2002-2003

Il Museo Robur continua a crescere: è on line la storica stagione bianconera 2002-2003. "Un viaggio avvincente e emozionante, quello della storica promozione in serie A – spiega il Fol –. Sono ben 575 le foto che ripercorrono l’entusiasmante viaggio, personaggi, azioni e tante, tante, immagini dei tifosi che hanno vissuto l’impresa. Sarà possibile ripercorre tutta la stagione più importante della storia bianconera, dalla prima giornata all’ultima. Si ricorda, per chi fosse interessato a sostenere il progetto Museo Robur, che è ancora possibile effettuare una donazione (e volendo anche lasciando un ‘messaggio d’amore’) con il nome del donatore che apparirà nella pagina dedicata ai fondatori, solo con i dati che lui stesso vorrà rendere pubblici (nome, cognome, alias…). La donazione può essere fatta alla sede dei Fedelissimi, con PayPal o con bonifico".