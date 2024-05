La curiosità. Parma in serie A. Festeggiano anche tre ex della Robur

Dopo il pareggio, per 1-1, ottenuto in casa del Bari, il Parma ha potuto festeggiare il ritorno in Serie A, dopo tre anni in purgatorio. A togliere le bottiglie dal frigo, tra le fila gialloblù, anche tre ex bianconeri: a guidare la squadra dalla panchina è stato infatti Fabio Pecchia, che ha giocato nella Robur nella stagione 2004/2005. Al suo fianco Ferdinando Coppola, collaboratore del mister dal 2021, ai tempi della Cremonese, e Gennaro Troianiello: sia il portiere che il centrocampista hanno militato all’ombra della Torre del Mangia nel campionato 2010/2011, quello della promozione della Robur di Conte nella massima serie. Troianiello, a tal proposito, da giocatore, ha centrato ben sei promozioni in Serie A, con le maglie di Siena, Palermo, Sassuolo, Bologna ed Hellas Verona; ben otto, in totale, i campionati vinti in campo considerando quelli con Calangianus (dall’Eccellenza alla Serie D) e Nuorese (doppio salto dall’Eccellenza alla C2). Troianiello dopo aver chiuso con il calcio giocato due anni fa, è diventato collaboratore tecnico di Pecchia, proprio nel Parma: mercoledì, al triplice fischio è partito uno dei suoi show.