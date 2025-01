La curiosità. Per la prima volta il Siena ha vinto con 2 gol di scarto

Per la prima volta dall’inizio della stagione, quindi dopo 18 giornate, la Robur, domenica al Franchi contro il San Donato Tavarnelle, ha vinto con due gol di scarto. Nei precedenti otto successi, i bianconeri si erano sempre imposti con una sola rete di differenza.

Nelle primissime giornate, contro la squadra di Bonuccelli, il Montevarchi e la Flaminia Civita Castellana sono arrivati tre 1-0 (a firma Galligani-Farneti-Galligani). Con il Seravezza Pozzi, al vecchio Rastrello, i bianconeri hanno vinto, in rimonta, 3-2, grazie alla rete di Mastalli e alla doppietta ancora di Galligani. La vittoria successiva, sempre tra le mura amiche del Franchi e sempre in rimonta, è stato il 2-1 alla Sangiovannese, deciso dall’autorete di Della Spoletina e dall’incornata in extremis di Semprini. Con lo stesso risultato è terminato il match di Figline: in gol Masini e Giannetti. Match winner, in casa del Follonica Gavorrano, Pippo Boccardi. E di nuovo 1-0 è terminato il confronto sul campo dell’Ostiamare: a regalare al Siena i tre punti, è stato Niccolò Giannetti.