La curiosità. Record di esoneri nel campionato di Promozione. Più di metà squadre hanno cambiato allenatore

PERUGIA – Record di esoneri in questa stagione nel girone A di Promozione. Più della metà delle squadre, 9 su 16, ha infatti provveduto all’avvicendamento in panchina.

Andando in ordine di classifica, la Pietralunghese, che pure risulta essere la seconda forza del campionato, ha avvicendato Tommaso Guazzolini con Luca Pierotti. L’esonero più recente è quello in casa Nuova Alba con Michele Riberti che martedì ha preso il posto di Leonardo Tempesta. Scivolando a ridosso della zona playout, ecco l’avvicendamento in panchina in casa Grifo Sigillo con Matteo Di Tanna al posto di Bartolomeo Di Renzo. A Montone la società ha puntato su Stefano Cardinali per il dopo Claudio Missaglia, mentre a San Giustino Paolo Valori ha rilevato Simone Loddi.

In casa Selci Nardi al posto di Matias Pacciarini, ecco Emiliano Pierotti, mentre a Piccione per il dopo Francesco Brunetti ecco Diego Marinelli. Cambio in panchina la scorsa settimana anche a Soccorso di Magione dove Giulio Biocca ha preso il posto del dimissionario Giacomo Mogini.

In casa Settevalli Pila si è registrato invece il primo esonero della stagione con l’avvento di Michele Gelosia al posto di Silvestro Baldacci che, nella passata stagione, aveva guidato i biancoverdi alla vittoria del campionato di Prima categoria.