La delusione. Il Formigine sfiora la rimonta. Ma si deve arrendere al Borgo

BORGO SAN DONNINO: Narduzzo, Piscicelli (46’ Gandolfi), Abelli (64’ Castagnetti), Billone (68’ Bationo), Setti, Som, Marzoli, Lorenzani (57’ Roma), Ferretti (79’ Delporto), Martinez, Serroukh. A disp. Peschieri, Bisagni, Caffarra, Labriola. All. Galli

FORMIGINE: Rossi, Galli, Macchioni, Roncaglia, Savino, Laruccia (52’ Mazzarano), Angelillis, Davoli (79’ Ivancic), Stanco, Masoch, Barbieri (55’ Napoli). A disp. Accursio, Khalili, Saccani, Cuoghi, Toccaceli, Napoli. All. Cattani Arbitro: Basini di Reggio

Reti: 28’ (rig.) Martinez, 38’ Ferretti, 51’ Serroukh, 58’ Stanco, 65’ Napoli, 97’ Castagnetti

Il Formigine va sotto 3-0 a Fidenza col Borgo, poi sfiora il clamoroso 3-3 subendo nel finale il poker. Al 28’ calcio di rigore provocato da Stanco su angolo, sul dischetto Martinez non sbaglia. Al 36’ Macchioni per Barbieri che di testa spreca. Al 38’ Abelli imbuca Serroukh che serve Martinez, il numero 10 crossa per Ferretti che non sbaglia. Al 51’ tris con Serroukh che imbucato da Ferretti supera Rossi. Al 58’ accorcia le distanze il Formigine: calcio d’angolo, sponda di testa di Savino e gol al volo di Stanco. Il gol del 3-1 rianima gli ospiti che al 65’ segnano ancora grazie a una spizzata di Stanco che libera in profondità Napoli che non sbaglia davanti a Narduzzo. Al 67’ Formigine a un passo dal gol del clamoroso pareggio con Stanco che di testa manda alto di pochissimo. Nei minuti finali il Formigine attacca alla ricerca del gol del 3-3, colpendo anche un palo, ma al 97’ il Borgo riesce a chiudere la partita con Castagnetti in contropiede.