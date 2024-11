La delusione. Trestina scivola. Resa a San Donato

SAN DONATO TAV.

1

TRESTINA

0

SAN DONATO TAVARNELLE: Leoni, Croce, Carcani, Gistri, Cecchi (19’Maffei), Bruni, Pecchia, Borgarello (87’ Falconi), Menga (75’ Dema), Sylla, Senesi. A disposizione di Vitaliano Bonuccelli: Tampucci, Bonechi, Calonaci, Bianchini, Manfredi, Di Benedetto. All.: Bonuccelli.

TRESTINA: Fratti, Sensi, Bucci (55’ Dangelo), Tacconi (55’ Arduini), De Meio, Grea (55’Nouri), Lisi (89’ Vietina), Giuliani, Nuti, Ferri Marini, De Souza (66’Mencagli). A disposizione di Simone Calori: Tozaj, Serra, Granturchelli, Ubaldi.

Arbitro: Dell’Oro di Sondrio (Tonti di Brescia e Lorenzo Riganò di Chiari).

MARCATORE: 47’ pt Carcani.

NOTE: ammoniti: 46’ Giuliani (TR), 56’ D’Angelo (TR), 83’ Pecchia (SDT).

SAN DONATO – Ko pesante per il Trestina battuto di misura dal San Donato Tavarnelle con tanto di sorpasso in classifica dei toscani. La formazione di Calori scivola così al penultimo posto insieme a Sangiovannese e Flaminia. Al 5’ subito ospiti in avanti con una azione manovrata da sinistra che vede Giuliani calciare alto sopra la traversa. Al 12’ si vede il San Donato Tavarnelle con un calcio d’angolo battuto da Carcani che trova Bruni pronto a colpire di testa ma il suo tocco si spegne sul fondo. Al minuto 28 Senesi viene lanciato verso la porta, ma la retroguardia bianco nera spazza via. Al 30’ Pecchia calcia 2 volte in area di rigore ma viene murato. Al 31’ è Borgarello a staccare di testa su pennellata di Pecchia ma l’impatto è troppo debole e il pallone non trova la porta. Il primo tempo finisce 0-0. Al 46’ subito palo di Borgarello con una bordata da fuori area ma al 47’ è Carcani con una bella conclusione dal limite a sbloccare la gara.