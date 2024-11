La disfida del Montalbano. Di Vito illude, Bagni la riacciuffa. Nel finale decisivi i due portieri

LARCIANESE

2

LAMPO MERIDIEN

2

LARCIANESE Cirillo, Vallesi, Antonelli (42’ st Lotti), Romani (24’ st Sarti), Tafi, Bagni, Lo Russo (35’ st Seghi), Salerno, Ndiaye (26’ st Iannello), Capetta (15’ st Biagioni), Tersigni.

All. Civitelli

LAMPO MERIDIEN Tirabasso, Boghean, Notarelli, Di Vito, Simi, Del Sorbo, Chianese, Bitep (42’ st Fattorini), Pirone (26’ st Viti), Benvenuti, Mercugliano (35’ st Dingozi). All. Magrini

ARBITRO Vaggelli di Prato

MARCATORI Al 13’ pt Antonelli, al 34’ pt Bitep, al 43’ pt Di Vito, al 19’ st Bagni

LARCIANO

Finisce in parità, con due reti per parte l’atteso derby del Montalbano. È stata una partita bella, dal risultato sempre incerto, combattuta, con quattro reti e numerose occasioni create da ambo le parti. Il tutto in una splendida cornice di pubblico che ha riempito la tribuna dell’Idilio Cei di Larciano. In vantaggio passano i padroni di casa con Antonelli, che con un preciso tiro da distanza insacca alla sinistra del portiere. Al 34’ il Lampo Meridien pareggia al termine di una penetrante azione, condotta da Mercugliano e Chianese e concretizzata in rete con una deviazione ravvicinata di testa di Bitep. Al 43’ gli ospiti passano in vantaggio direttamente su punizione, calciata da Di Vito in una selva di gambe avversarie. La Larcianese ritrova il pareggio al 19’ della ripresa. Dopo una grande respinta di Tirabasso, Bagni è pronto a ribadire in rete. I locali potrebbero servire il ribaltone ma Tirabasso si supera su Lo Russo lanciato in contropiede. In pieno recupero è invece il Lampo Meridien che sfiora il colpo del ko: prodigioso intervento di Cirillo su Benvenuti.

Massimo Mancini