La domenica dei derby. United e titani ci credono

Domenica di derby dalle nostre parti. Sul Titano quello di oggi è un vero e proprio faccia a faccia per la salvezza tra San Marino e Sammaurese. Quattro i punti che dividono la squadra di Oberdan Biagioni da quella di Protti ultima della classe. E i biancazzurri della Repubblica non si possono davvero permettere passi falsi. La sconfitta dello scorso turno in casa della Pistoiese sembra non aver lasciato troppe scorie, ma è chiaro che questa, dopo il cambio di allenatore, è una fase cruciale del campionato per il San Marino. Ma chiaramente anche per la Sammaurese che lo scorso turno ha vinto la sua prima gara di tutta la stagione battendo il Fiorenzuola. Una piccola iniezione di fiducia che i titani non possono sottovalutare. I novanta minuti tra San Marino e Sammaurese saranno diretti dal fischietto della sezione di San Benedetto del Tronto Andrea Traini che sarà assistito da Nicola Giancristofaro di Lanciano e Federico Amelii della sezione di Teramo. Novanta minuti altrettanto importanti, ma anche ben più impegnativi spettano allo United Riccione che al ’Calbi’ aspetta la visita dell’Imolese quinta della classe. Undici i punti che dividono le due squadre in classifica, ma i biancazzurri della riviera, reduci da due vittorie consecutive, sembrano in fase crescente.

Ecco perché concedere il bis in casa darebbe alla squadra di mister Beoni (nella foto) una ulteriore boccata d’ossigeno pensando alla classifica. Ma l’Imolese è avversaria di tutto rispetto. I rossoblù si presenteranno oggi a Cattolica a caccia dell’ottavo risultato utile consecutivo. Quindi uno in più dei 14 totali del Riccione i punti raccolti in questa striscia nella quale la parola sconfitta non è stata mai ammessa. I novanta minuti tra United Riccione e Imolese saranno diretti dal fischietto della sezione di Novara Andrea Sacco, assistenti Anthony Di Minico di Ariano Irpino e Camillo Amarante della sezione di Castellammare di Stabia.

Serie D. Girone D (14ª giornata, ore 14.30): Cittadella Vis Modena-Prato, Corticella-Tuttocuoio, Fiorenzuola-Ravenna, Forlì-Piacenza, Progresso-Lentigione, San Marino-Sammaurese, Tau Altopascio-Sasso Marconi, United Riccione-Imolese, Zenith Prato-Pistoiese.

Classifica: Tau 29; Forlì 27; Ravenna, Lentigione 26; Imolese 25; Pistoiese 22; Sasso Marconi 19; Tuttocuoio, Cittadella Vis Modena 17; Corticella 16; Prato, Piacenza, United Riccione, Progresso 14; Fiorenzuola 12; Zenith Prato, San Marino 11; Sammaurese 7.