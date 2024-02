La felicità del tecnico del Grosseto. "Grazie ai ragazzi, sono euforico»

"Devo ringraziare i giocatori, perché hanno fatto più di quello che potevano fare, e tutto l’ambiente. Io sono soddisfatto, contento, euforico e voglio continuare a vivere le emozioni provate durante la gara. Oggi non è un giorno come tanti altri ed il pubblico ha risposto da pubblico di una grande città. Il risultato di oggi è nato dalla voglia di questi giocatori che non tradiscono mai". Mister Malotti festeggia, così, a suo modo il debutto vincente sulla panchina del Grifone. "Sono contento per me e per la squadra – dice Grasso. Ora il gruppo è più coeso, più affiatato con più grinta, più corsa e più organizzazione grazie ad un allenatore-educatore". "Sono contento della prestazione e del risultato dice il dg Vetrini, che per la prima volta a seguito il match dalla panchina – e ringrazio il pubblico per la spinta che ci ha dato".