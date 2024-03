La Fermana pronta per l’Arezzo. Mosconi: "Siamo pronti, divertiamoci"

Tutto pronto per la sfida tra Fermana e Arezzo. Gialloblù partiti in direzione Toscana nel pomeriggio di sabato dopo la rifinitura per arrivare carichi e riposati alla partita. Forse è l’ultimissima spiaggia per la squadra di Mosconi? Forse sì, ma il mister è obbligato a pensare partita per partita. Quel che è certo è che ci si gioca tantissimo in quella che ha rappresentato una piazza importantissima per la sua carriera da portiere. "Senza dubbio Arezzo per è stata una tappa importante per me ma io penso solo ed esclusivamente alla Fermana", così ha detto alla vigilia della gara mister Mosconi. "Fa piacere ritornare ad Arezzo ma questa è una gara troppo importante per noi. Ci arriviamo dopo una settimana di lavoro intenso, abbiamo lavorato bene con l’ideale predisposizione al sacrificio. Abbiamo oliato meglio i meccanismi sui cui lavoriamo fin dal mio arrivo ma la cosa importante è dare tutto quello che abbiamo, dobbiamo uscire dal campo certi di aver dato ogni singola goccia di energia". Non è però il periodo migliore per affrontare i toscani, reduci da quattro vittorie nelle ultime sei partite: "Inutile dire che contro una squadra come loro, in un ottimo momento di forma, serve la gara perfetta. Abbiamo dimostrato di saper reagire alle difficoltà, ma quello di domani sarà un bel banco di prova per noi. Loro offensivamente, ma non solo, sono molto forti e hanno diverse frecce al loro arco per fare male. Ma noi dobbiamo continuare il percorso di crescita che abbiamo intrapreso". Per uscire con il sorriso dal "Città di Arezzo" serve solo una vittoria: "I ragazzi sono stati bravi a ribaltare il modo di stare in campo, lavorando fin da subito su idee diverse e lo hanno fatto anche in tempi piuttosto stretti. Ora dobbiamo portare a casa qualcosa di importante, un risultato importante per la classifica e per alimentare la nostra convinzione di puntare alla salvezza: dobbiamo fare una grande prestazione". Tornando all’ultima gara casalinga: "Se mi guardo indietro, contro il Sestri Levante i ragazzi hanno fatto una grande prestazione, hanno dato tutto quello che avevano. E questo è il nostro Dna, lo deve essere fino al termine della stagione. Ora dobbiamo metterci un’altra prestazione di crescita ulteriore, uno step in più, una gara sopra le righe". Il mister lo aveva detto dopo la gara, non c’era tempo per piangere ma solo per lavorare: "Abbiamo nel nostro bagagliaio una settimana in più di conoscenza e di intenso lavoro. I ragazzi per rendere al meglio devono divertirsi ed essere convinti di quello che stiamo proponendo e portando in campo. Oltre a questo, anche un po’ di inerzia positiva anche dalla nostra parte non sarebbe male perchè nelle ultime due gare non ci è girata particolarmente bene".

Filippo Rocchi