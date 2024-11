La Fezzanese non riesce a uscire dalla crisi. Col Grosseto è la settima sconfitta consecutiva

Fezzanese

1

Grosseto

2

FEZZANESE: Pucci, Salvetti (87’ Sacchelli), Selimi (88’ Smecca), D’Alessandro, Giammarresi, Masi (63’ Stradini), Mariotti (63’ Cantatore), Nicolini (63’ Beccarelli), Lunghi, Bruccini, Loffredo. (A disp. Calò, Fiori L., Scieuzo, Campana). All. Ruvo.

GROSSETO: Raffaelli, Cretella, Sabelli, Riccobono (46’ Addiego Mobilio), Dierna, Caponi (71’ Sacchini), Macchi, Possenti. Guerrini (79’ Falasca), Senigagliesi (61’ Benucci), Marzierli (79’ Aprili). (A disp. Pellegrini, Boiga, Chrysovergis, Piersanti). All. Consonni.

Arbitro: Zini di Udine (Crippa di Lecco e Tinelli di Treviglio).

Reti: 65’ Dierna, 70’ Addiego Mobilio, 82’ Cantatore.

SERAVEZZA – Piove sul bagnato per la Fezzanese che contro il Grosseto infila la settima sconfitta consecutiva nel match giocato al ’Buon Riposo’ di Seravezza, vista l’indisponibilità del ‘Miro Luperi’ di Sarzana. Nelle file della squadra di Alberto Ruvo, esordio del neoacquisto Luca Mariotti proveniente dal Chieri. Per i maremmani, invece, è la terza vittoria di fila ed il quinto risultato utile che li rilancia in classifica facendoli salire al sesto posto.

Gli ospiti partono subito forte ed al 7’ sono già pericolosi con Senigagliesi che si libera bene e con un tiro dal limite chiama Pucci alla respinta. Al 12’ lancio di Caponi per Marzierli che si gira e in diagonale sfiora il palo. Grosseto che continua a fare la partita ma esercita una sterile proiezione offensiva. Ad inizio ripresa mister Consonni inserisce Addiego Mobilio, ieri ex di turno, che al 47’ è subito pericoloso andando via in velocità ma calcia alto da buona posizione. Al 50’ Lunghi, da posizione defilata, calcia un insidioso diagonale che sfiora il palo. Al 65’ si sblocca il match grazie a Dierna che segna con un perentorio colpo di testa su corner di Macchi. Al 70’ il raddoppio è proprio del neoentrato Addiego Mobilio che segna il classico gol dell’ex dopo aver rubato palla a metà campo a Loffredo.

All’82’ i fezzanoti accorciano le distanze grazie all’appena entrato Cantatore che segna riprendendo una corta respinta di Raffaelli su spettacolare rovesciata di Lunghi su bel cross di Stradini. All’85’ ancora Addiego Mobilio va via in velocità in contropiede ma Pucci è bravo a parare il suo susseguente tiro. Poco dopo all’86’ lo smarcato Benucci calcia alto dal limite. Nei minuti finali i verdi di casa si buttano generosamente in avanti ma l’attenta difesa grossetana non concede occasioni.

Paolo Gaeta