La Fezzanese si arrende al Ticino. Va sotto e non riesce a recuperare

Fezzanese

0

Ticino

1

FEZZANESE: Angeletti, Del Bello (81’ Fiori), Stradini (57’ Mariotti), Terminello, Santeramo, Selimi, Giampieri, Cantatore (67’ Beccarelli), Lunghi (71’ Baudi), Bruccini, Scarlino (55’ Verona). A disp. Mazzola, Bianchi, Banti, Gabelli. All. Rolla.

TICINO: Harrasser, Maltoni (75’ Aronica), Poesio (83’ Capano), Buongiorno (67’ Colombo), Salducco, Jimenez, Gonzalez (67’ Sansone), Siciliano, Bugno (67’ Aperi), Sportelli, Longhi. A disp. Ajradinoski, Bobbo, Quitamo, Lucentini. All. Carobbio.

Arbitro: Chirnoaga di Tivoli (assistenti De Simone e Pancani di Roma 1).

Marcatore: 46’ p.t. Salducco.

SARZANA – Una brutta Fezzanese perde 1-0 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana con il Ticino l’anticipo della decima giornata del girone A di serie D. Piemontesi neopromossi che scavalcano così in classifica i rimaneggiati fezzanoti che mancavano di tre pedine fondamentali come gli infortunati Salvalaggio e Cecchetti e lo squalificato Nicolini. Soprattutto l’assenza di quest’ultimo ha pesato sulla prestazione della squadra che ha dovuto rivoluzionare il centrocampo per sopperire alla sua mancanza. Infatti il gioco della compagine del presidente Arnaldo Stradini ne ha risentito infilando una prestazione sottotono soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa con l’entrata di Baudi e Mariotti, inizialmente in panchina, la situazione è migliorata ma il risultato no anche se va sottolineato che ai verdi non è stato concesso un rigore. Decide al 46’ del primo tempo nel recupero un gran tiro dal limite di Salducco. In precedenza al 3’ Buongiorno si libera bene ma calcia troppo debolmente e Angeletti para. Al 34’ Maltoni si libera bene e tira ma Angeletti para con facilità. Al 37’ proteste locali per un tocco di braccio in area di Longhi non rilevato dalla terna arbitrale. Al 44’ Bruccini dalla distanza impegna Harrasser. Al 51’ Scarlino spreca una ghiotta occasione colpendo male di destro a centro area un bel cross da destra di Selimi. Al 60’ Maltoni calcia male da buona posizione. Al 65’ Harrasser para in due tempi il tiro dal limite di Lunghi. Al 74’ il neoentrato Aperi si libera bene e calcia di poco alto dalla distanza. All’87’ viene negato un evidente calcio di rigore alla Fezzanese per una vistosa spinta in area di Jimenez su Mariotti. Inutile il forcing finale dei ragazzi di Cristiano Rolla. Gli altri anticipi della giornata si sono chiusi con i seguenti risultati: Chisola-Lavagnese 1-1, Ligorna-Albenga 2-0 e Pinerolo-Alcione Milano 0-3. Le altre partite si giocano oggi pomeriggio. Paolo Gaeta