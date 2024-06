La Fezzanese verso il ’trasloco’ in Toscana

Un po’ tutto il calcio liguire faceva il ’’tifo’’ per la Cairese impegnata negli spareggi nazionali di Eccellenza. La promozione in D dei gialloblù dà infati il via a una serie di ripescaggi a catena nei campionati regionali. Non solo: la vittoria della Cairese (sull’Fc Terni) e quella del Fossano nell’altro spareggio con Ciliverghe, potrebbe cambiare anche il destino della Fezzanese, che dal girone A di serie D con liguri e piemontesi potrebbe essere dirottata nel girone E tosco-umbro. Nel girone A infatti arriveranno la nobile decaduta Alessandria retrocessa dalla C, le neopromosse dall’Eccellenza ligure Imperia e Cairese, le quelle dell’Eccellenza piemontese Borgaro, Saluzzo e Fossano. Totale, 21 squadre con la necessitò quindi di spostarne una: l’ipotesi più probabile è che il Varese possa essere inserito nel girone B ritrovando così i ‘cugini’ della Varesina, l’altra è il passaggio della Fezzanese nella vicina Toscana dove peraltro gioca già la compagine Juniores nazionale. In attesa di conoscere la composizione dei gironi la Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito le date del prossimo campionato di serie D che l’8 settembre, preceduto dalla Coppa Italia che prenderà il via il 25 agosto; per il campionato juniores nazionale calcio d’inizio il 14 settembre.

Come detto la promozione in serie D della Cairese libera un posto in Eccellenza che verrà occupato dalla Praese, in un campionato che non avrà più squadre spezzine fra le vedrà partecipanti dopo la retrocessione della Forza e Coraggio. Ben 8 invece le squadre spezzine in Promozione: Forza e Coraggio, Canaletto Sepor, Don Bosco, Intercomunale Beverino, Levanto, Magra Azzurri, Tarros Sarzanese ed i neopromossi del Follo. Queste squadre verranno inserite come al solito nel girone B con le 8 genovesi, tra queste il Panchina Chiavari che grazie al passaggio in D della Cairese è stato ripescato essendo arrivato terzo posto della fase finale regionale dei playoff di Prima categoria, che avevano già sancito la promozione di Superba e Argentina.

Il Brugnato, arrivato quarto ai playoff, resta quindi in Prima categoria dove troverà Amegliese Iron Fox, Arcola Garibaldina (anche se il futuro della società è a forte rischio), Bolanese, Castelnovese, Colli di Luni, Marolacquasanta, Riccò Le Rondini, Santerenzina e le due neopromosse Riomaior e Romito Magra Auser. A completare il girone, che sarà a 16 squadre, ci saranno 5 società genovesi. Dalla prossima stagione infatti i gironi di Prima categoria passano dagli attuali 5 con 14 squadre ciascuno a 4 con 16 partecipanti.

Paolo Gaeta