La firma di Pattarello sull’Arezzo del futuro: "Abbraccio i tifosi, vi aspettiamo in tanti"

di Andrea Lorentini

"Un saluto a tutti tifosi amaranto. Una nuova stagione sta per iniziare. Vi aspettiamo veramente in tanti al comunale perchè abbiamo bisogno di voi. Sono sicuro che ci toglieremo grandissime soddisfazioni insieme". Firmato Emiliano Pattarello. Il numero 10, attraverso una storia pubblicata sulla pagina ufficiale Facebook dell’, ha lanciato un messaggio che sembra sgombrare il campo da qualsiasi possibilità che possa lasciare l’amaranto in questa sessione estiva del calcio mercato. Già il ds Cutolo, nell’intervista rilasciata ieri al nostro giornale, aveva blindato il 25enne esterno offensivo facendo capire che sarà uno dei pilastri su cui poggerà il nuovo corso del cavallino in quel processo di ulteriore crescita e di asticella da alzare più volte sbandierato dalla società. Le vie del mercato, si sa, sono infinite e quindi mai dare niente per scontato, ma la sensazione è che l’ di Troise ripartirà da Pattarello, nonostante non manchino le attenzioni dalla serie B. L’allenatore napoletano, nel giorno della sua presentazione, aveva fatto anche un riferimento tattico sottolineando come veda il "10" più attaccante e quindi non è escluso che possa utilizzarlo anche più vicino alla porta, come seconda punta, e non solo da esterno.

In fondo l’ho conosce dai tempi della Primavera del Bologna dove l’ha allenato e quindi più di altri può intuirne una eventuale evoluzione nella posizione in campo. Il giocatore, reduce da 8 reti e svariati assist nell’ultimo campionato, è atteso al definitivo salto di qualità. E’ un mix di potenza e tecnica, se migliora la cattiveria sotto porta, in serie C può spostare davvero gli equilibri. Nel frattempo il mercato dell’ è sempre in evoluzione. Per l’attacco non è un mistero che Cutolo segua Giacomo Parigi, 8 gol nell’ultimo campionato ad Arzignano. E’ aretino e tornerebbe volentieri a casa. Davanti il reparto dovrebbe essere completato con l’arrivo di due centravanti. In difesa Gilli del Picerno è profilo che piace, ma in questo momento il club amaranto non sembra essere in prima fila. Con la probabile uscita di Polvani, un altro centrale difensivo dovrà essere inserito.

La prossima settimana, intanto, potrebbe essere importante per capire se si può sbloccare il ritorno di Lorenzo Coccia dal Modena. Cutolo avrà un contatto con i dirigenti emiliani e con l’agente del terzino sinistro. Stesso discorso verrà aperto con l’Empoli per Renzi e Donati. Restando a parlare di esterni bassi, chi torna, ma è destinato a lasciare l’ è Samuele Zona: dopo i sei mesi in prestito al Messina non rientra nei piani del cavallino. Tra i giovani che hanno fatto esperienza in D verranno aggregati in ritiro il difensore Maloku e il centrocampista Fiore, entrambi classe 2004.